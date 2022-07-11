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Украинские войска за сутки выпустили более ста снарядов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более ста снарядов по ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска за сутки выпустили более ста снарядов по ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что в понедельник украинские войска выпустили более 100 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, по девяти населенным... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:43
2022-07-11T19:43
2022-07-11T19:43
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в понедельник украинские войска выпустили более 100 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, по девяти населенным пунктам республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 100 снарядов ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам девяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сша, нато, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские войска за сутки выпустили более ста снарядов по ДНР
ДНР: ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по девяти населенным пунктам республики