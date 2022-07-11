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Силы России и ДНР уничтожили украинский взвод "Градов"
Силы России и ДНР уничтожили украинский взвод "Градов" - РИА Новости, 11.07.2022
Силы России и ДНР уничтожили украинский взвод "Градов"
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что в результате совместных действий сил ДНР и РФ уничтожен взвод РСЗО БМ-21 "Град" и подавлены две... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:42
2022-07-11T10:42
2022-07-11T10:49
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что в результате совместных действий сил ДНР и РФ уничтожен взвод РСЗО БМ-21 "Град" и подавлены две огневые точки украинских военных в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Первомайское и Курдюмовка", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
10:42 11.07.2022 (обновлено: 10:49 11.07.2022)
Силы России и ДНР уничтожили украинский взвод "Градов"
Силы России и ДНР уничтожили украинский взвод "Градов" и подавили две огневые точки