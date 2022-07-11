https://ria.ru/20220711/dnr-1801638501.html

Силы России и ДНР уничтожили украинский взвод "Градов"

Силы России и ДНР уничтожили украинский взвод "Градов" - РИА Новости, 11.07.2022

Силы России и ДНР уничтожили украинский взвод "Градов"

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что в результате совместных действий сил ДНР и РФ уничтожен взвод РСЗО БМ-21 "Град" и подавлены две... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:42

2022-07-11T10:42

2022-07-11T10:49

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b8369f656d9f86ca757f6205cf1272b5.jpg

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что в результате совместных действий сил ДНР и РФ уничтожен взвод РСЗО БМ-21 "Град" и подавлены две огневые точки украинских военных в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Первомайское и Курдюмовка", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины