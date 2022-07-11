https://ria.ru/20220711/derevya-1801679171.html

В ГД предложили разрешить сплошные санитарные рубки деревьев на Байкале

В ГД предложили разрешить сплошные санитарные рубки деревьев на Байкале - РИА Новости, 11.07.2022

В ГД предложили разрешить сплошные санитарные рубки деревьев на Байкале

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий сплошные рубки погибших и поврежденных деревьев в центральной экологической зоне Байкала, следует из текста... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:51

2022-07-11T12:51

2022-07-11T12:53

общество

иркутская область

республика бурятия

госдума рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, разрешающий сплошные рубки погибших и поврежденных деревьев в центральной экологической зоне Байкала, следует из текста документа, опубликованного в думской электронной базе.В действующей формулировке закон "Об охране озера Байкал" запрещает сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.В ГД предложили внести поправки в законопроект, разрешив сплошные рубки погибших и поврежденных лесных насаждений."Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: (запретить – ред.) сплошные рубки, за исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций", - следует из текста законопроекта.В пояснительной записке к проекту говорится, что такие меры направлены на решение вопросов, касающихся экологической безопасности и социального развития Иркутской области и Республики Бурятия в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

https://ria.ru/20220710/baykal-1800372131.html

иркутская область

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, иркутская область, республика бурятия, госдума рф