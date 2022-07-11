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В ГД предложили разрешить сплошные санитарные рубки деревьев на Байкале - РИА Новости, 11.07.2022
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В ГД предложили разрешить сплошные санитарные рубки деревьев на Байкале
В ГД предложили разрешить сплошные санитарные рубки деревьев на Байкале - РИА Новости, 11.07.2022
В ГД предложили разрешить сплошные санитарные рубки деревьев на Байкале
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий сплошные рубки погибших и поврежденных деревьев в центральной экологической зоне Байкала, следует из текста... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:51
2022-07-11T12:53
общество
иркутская область
республика бурятия
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, разрешающий сплошные рубки погибших и поврежденных деревьев в центральной экологической зоне Байкала, следует из текста документа, опубликованного в думской электронной базе.В действующей формулировке закон "Об охране озера Байкал" запрещает сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.В ГД предложили внести поправки в законопроект, разрешив сплошные рубки погибших и поврежденных лесных насаждений."Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: (запретить – ред.) сплошные рубки, за исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций", - следует из текста законопроекта.В пояснительной записке к проекту говорится, что такие меры направлены на решение вопросов, касающихся экологической безопасности и социального развития Иркутской области и Республики Бурятия в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
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общество, иркутская область, республика бурятия, госдума рф
12:51 11.07.2022 (обновлено: 12:53 11.07.2022)
 
В ГД предложили разрешить сплошные санитарные рубки деревьев на Байкале

В Госдуму внесли проект, разрешающий сплошные санитарные рубки деревьев на Байкале

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУстье реки Турка, впадающей в озеро Байкал
Устье реки Турка, впадающей в озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Устье реки Турка, впадающей в озеро Байкал. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, разрешающий сплошные рубки погибших и поврежденных деревьев в центральной экологической зоне Байкала, следует из текста документа, опубликованного в думской электронной базе.
В действующей формулировке закон "Об охране озера Байкал" запрещает сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
В ГД предложили внести поправки в законопроект, разрешив сплошные рубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
"Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: (запретить – ред.) сплошные рубки, за исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций", - следует из текста законопроекта.
В пояснительной записке к проекту говорится, что такие меры направлены на решение вопросов, касающихся экологической безопасности и социального развития Иркутской области и Республики Бурятия в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
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