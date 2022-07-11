https://ria.ru/20220711/depositphotos-1801698535.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos - РИА Новости, 11.07.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos

Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту фотобанка Depositphotos. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:47

2022-07-11T13:47

2022-07-11T15:36

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту фотобанка Depositphotos.Информация об этом появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для такого решения стало требование Генпрокуратуры от 1 июля.По данным сервиса, сайт нарушал статью 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также запрещает распространение фейков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/electrolux-1801650623.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф