https://ria.ru/20220711/depositphotos-1801698535.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos - РИА Новости, 11.07.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos
Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту фотобанка Depositphotos. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:47
2022-07-11T13:47
2022-07-11T15:36
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту фотобанка Depositphotos.Информация об этом появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для такого решения стало требование Генпрокуратуры от 1 июля.По данным сервиса, сайт нарушал статью 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также запрещает распространение фейков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220711/electrolux-1801650623.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
13:47 11.07.2022 (обновлено: 15:36 11.07.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos
Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту фотобанка Depositphotos