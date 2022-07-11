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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos - РИА Новости, 11.07.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos - РИА Новости, 11.07.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos
Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту фотобанка Depositphotos. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:47
2022-07-11T15:36
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту фотобанка Depositphotos.Информация об этом появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для такого решения стало требование Генпрокуратуры от 1 июля.По данным сервиса, сайт нарушал статью 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также запрещает распространение фейков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220711/electrolux-1801650623.html
россия
РИА Новости
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
13:47 11.07.2022 (обновлено: 15:36 11.07.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos

Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту фотобанка Depositphotos

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту фотобанка Depositphotos.
Информация об этом появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для такого решения стало требование Генпрокуратуры от 1 июля.
По данным сервиса, сайт нарушал статью 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также запрещает распространение фейков.
Завод Electrolux в Швеции - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11:19Сказано в эфире
"Цены вырастут на 20 процентов": аналитик об уходе Electrolux из России
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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