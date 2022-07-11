https://ria.ru/20220711/but-1801711245.html

Адвокат Бута назвал его возможный обмен вопросом жизни и смерти

Адвокат Бута назвал его возможный обмен вопросом жизни и смерти - РИА Новости, 11.07.2022

Адвокат Бута назвал его возможный обмен вопросом жизни и смерти

Возможный обмен стал для российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, вопросом жизни и смерти, и позиция... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:20

2022-07-11T14:20

2022-07-11T14:20

в мире

виктор бут

сша

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Возможный обмен стал для российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, вопросом жизни и смерти, и позиция российских властей сейчас чрезвычайно важна, заявил РИА Новости в понедельник американский адвокат россиянина Стив Зиссу.Обмен Бута на звезду американского женского баскетбола Бриттни Грайнер, которая в настоящее время является подсудимой на процессе о контрабанде наркотиков в Химкинском суде Подмосковья, активно обсуждается в американских СМИ на фоне массовой кампании за ее освобождение и возвращение в США."Я считаю, что обмен сейчас возможен", - сказал РИА Новости адвокат россиянина. "Но чрезвычайно важно, чтобы российское правительство ясно дало понять американской стороне, что любой обмен заключенными между нашими странами сейчас должен включать Виктора Анатольевича Бута", - добавил Зиссу."От этого зависит его жизнь", - заявил он, пояснив, что это не является преувеличением, так как состояние здоровья Бута, которому не оказывается в американской тюрьме квалифицированная медицинская помощь, продолжает оставаться предметом серьезного беспокойства."Здоровье Виктора продолжает вызывать серьезную озабоченность, поскольку США просто отказываются оказывать ему надлежащую медицинскую помощь. Дошло до того, что это стало нарушением прав человека и оскорблением российского народа, не говоря уже о нарушении нескольких международных договоров", - сказал агентству адвокат, ранее сообщивший РИА Новости о готовящемся иске против тюремных властей США.Супруга бизнесмена Алла Бут также сообщила РИА Новости в понедельник, что состояние ее мужа вызывает серьезные опасения. "Виктор смог до меня дозвониться после недельного перерыва... Он сообщил, что ему до сих пор так и не поставили диагноз, врач-специалист его так и не осматривал, у него только взяли анализ крови, но совершенно неизвестно, что это за анализ", - сказала она.Бут страдает уже более полугода от неизвестной инфекции, сначала вызвавшей воспалительные процессы на коже рук и лица, а потом распространившейся на все кожные покровы. Администрация федеральной тюрьмы Мэрион в штате Илинойс, в которой он содержится, и в которой есть только фельдшер, отказывается предоставить россиянину врача-специалиста, ссылаясь на ковидные ограничения и вопросы безопасности.Тема обмена Бута на кого-либо из американцев, осужденных в России, неоднократно ранее обсуждалась в американских СМИ, однако с началом в США кампании за освобождение и возвращение в Америку двукратной олимпийской чемпионки Грайнер, к которой массово подключились спортивные СМИ и общественные организации афроамериканцев и ЛГБТ-сообщества, новостные и аналитические материалы о вероятном обмене стали появляться в США почти ежедневно.На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с семьей Грайнер, в котором глава и заместитель главы американского государства подтвердили, что будут делать все возможное для возвращения баскетболистки в США.В пятницу и субботу на телеканалах News Nation и MSNBC транслировались интервью Зиссу, призывавшего власти США не медлить с обменом Бута, и комментарий бывшего посла США в России Майкла Макфола, который заявил, отвечая на вопрос MSNBC, что он "порекомендовал бы президенту США осуществить обмен Виктора Бута" на кого-то из американских заключенных, находящихся в России. Сделала еще несколько заявлений для СМИ в пользу освобождения и обмена Бута и бывшая федеральная судья Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе россиянина в 2010-2012 годах, которая была вынуждена тогда приговорить Бута к 25 годам тюрьмы, так как это минимальное наказание по статьям американского законодательства, по которым суд присяжных признал российского бизнесмена виновным. Ранее Шейндлин назвала вынесенный приговор "чрезмерным" и заявила, что, если бы это было в ее силах и полномочиях, она бы приговорила россиянина к уже отбытому на момент суда сроку.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220614/obmen-1795119970.html

https://ria.ru/20220521/medpomosch-1789869171.html

https://ria.ru/20220421/obmen-1784632693.html

https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764864065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор бут, сша, россия