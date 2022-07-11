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В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы" - РИА Новости, 11.07.2022
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В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы"
В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы" - РИА Новости, 11.07.2022
В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы"
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно признал на пресс-конференции в Токио, что с обеспечением безопасности бывшего премьер-министра... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T06:27
2022-07-11T06:28
в мире
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
япония
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно признал на пресс-конференции в Токио, что с обеспечением безопасности бывшего премьер-министра Синдзо Абэ "были проблемы".Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания в полиции. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ – Акиэ.
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в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония
06:27 11.07.2022 (обновлено: 06:28 11.07.2022)
 
В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы"

Генсек кабмина Японии Мацуно признал, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы"

© AP Photo / Eugene HoshikoВыпуски газеты "Yomiuri Shimbun" с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Выпуски газеты "Yomiuri Shimbun" с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Архивное фото
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно признал на пресс-конференции в Токио, что с обеспечением безопасности бывшего премьер-министра Синдзо Абэ "были проблемы".
"В связи с таким серьезным происшествием мы признаем, что не только в действиях полиции на месте, но и на уровне Полицейского управления Японии были проблемы с охраной обеспечением безопасности", - сказал Мацуно.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания в полиции. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.
Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ – Акиэ.
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В миреУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэЯпония
 
 
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