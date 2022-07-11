https://ria.ru/20220711/bezopasnost-1801603382.html

В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы"

В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы" - РИА Новости, 11.07.2022

В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы"

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно признал на пресс-конференции в Токио, что с обеспечением безопасности бывшего премьер-министра... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T06:27

2022-07-11T06:27

2022-07-11T06:28

в мире

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

япония

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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно признал на пресс-конференции в Токио, что с обеспечением безопасности бывшего премьер-министра Синдзо Абэ "были проблемы".Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания в полиции. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ – Акиэ.

https://ria.ru/20220710/bomba-1801488994.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония