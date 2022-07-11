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Временную защиту в Евросоюзе запросили 3,7 миллиона украинских беженцев

Временную защиту в Евросоюзе запросили 3,7 миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 11.07.2022

Временную защиту в Евросоюзе запросили 3,7 миллиона украинских беженцев

Временную защиту в ЕС запросили порядка 3,7 миллиона украинских беженцев, на территории союза в настоящее время находятся 3,2–3,7 миллиона беженцев с Украины,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:31

2022-07-11T19:31

2022-07-11T19:31

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Временную защиту в ЕС запросили порядка 3,7 миллиона украинских беженцев, на территории союза в настоящее время находятся 3,2–3,7 миллиона беженцев с Украины, сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформальной встречи глав МВД стран ЕС в Праге.По ее словам, некоторые беженцы, запросившие временное убежище, уже вернулись на Украину, другие, напротив, находятся на территории ЕС, но к властям за регистрацией не обращались. Есть и зарегистрировавшиеся дважды в разных европейских странах.Йохансон также добавила, что наибольшее число украинских беженцев по отношению к численности местного населения находятся в Чехии. Затем следуют Польша, Эстония, Литва, Болгария и Латвия.

https://ria.ru/20220711/shotlandiya-1801747734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, евросоюз, беженцы, россия, донбасс, еврокомиссия