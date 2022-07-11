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Временную защиту в Евросоюзе запросили 3,7 миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/bezhentsy-1801803524.html
Временную защиту в Евросоюзе запросили 3,7 миллиона украинских беженцев
Временную защиту в Евросоюзе запросили 3,7 миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 11.07.2022
Временную защиту в Евросоюзе запросили 3,7 миллиона украинских беженцев
Временную защиту в ЕС запросили порядка 3,7 миллиона украинских беженцев, на территории союза в настоящее время находятся 3,2–3,7 миллиона беженцев с Украины,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:31
2022-07-11T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
беженцы
россия
донбасс
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Временную защиту в ЕС запросили порядка 3,7 миллиона украинских беженцев, на территории союза в настоящее время находятся 3,2–3,7 миллиона беженцев с Украины, сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформальной встречи глав МВД стран ЕС в Праге.По ее словам, некоторые беженцы, запросившие временное убежище, уже вернулись на Украину, другие, напротив, находятся на территории ЕС, но к властям за регистрацией не обращались. Есть и зарегистрировавшиеся дважды в разных европейских странах.Йохансон также добавила, что наибольшее число украинских беженцев по отношению к численности местного населения находятся в Чехии. Затем следуют Польша, Эстония, Литва, Болгария и Латвия.
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в мире, украина, евросоюз, беженцы, россия, донбасс, еврокомиссия
19:31 11.07.2022
 
Временную защиту в Евросоюзе запросили 3,7 миллиона украинских беженцев

Еврокомиссар Йохансон: временную защиту в ЕС запросили 3,7 миллиона украинских беженцев

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Временную защиту в ЕС запросили порядка 3,7 миллиона украинских беженцев, на территории союза в настоящее время находятся 3,2–3,7 миллиона беженцев с Украины, сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформальной встречи глав МВД стран ЕС в Праге.

"Всего въехали на территорию ЕС 6,7 миллиона украинцев, и около трех миллионов затем вернулись. Запросили временную защиту порядка 3,7 миллиона. Сейчас на территории ЕС находятся порядка 3,2-3,7 миллиона беженцев", - сказала она.

По ее словам, некоторые беженцы, запросившие временное убежище, уже вернулись на Украину, другие, напротив, находятся на территории ЕС, но к властям за регистрацией не обращались. Есть и зарегистрировавшиеся дважды в разных европейских странах.
Йохансон также добавила, что наибольшее число украинских беженцев по отношению к численности местного населения находятся в Чехии. Затем следуют Польша, Эстония, Литва, Болгария и Латвия.
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