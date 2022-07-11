https://ria.ru/20220711/bespilotniki-1801666907.html

ВС России с 24 февраля уничтожили на Украине более 1500 беспилотников

ВС России с 24 февраля уничтожили на Украине более 1500 беспилотников - РИА Новости, 11.07.2022

ВС России с 24 февраля уничтожили на Украине более 1500 беспилотников

Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1500 беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:17

2022-07-11T12:17

2022-07-11T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1500 беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 149 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр