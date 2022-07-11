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ВС России с 24 февраля уничтожили на Украине более 1500 беспилотников - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/bespilotniki-1801666907.html
ВС России с 24 февраля уничтожили на Украине более 1500 беспилотников
ВС России с 24 февраля уничтожили на Украине более 1500 беспилотников - РИА Новости, 11.07.2022
ВС России с 24 февраля уничтожили на Украине более 1500 беспилотников
Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1500 беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:17
2022-07-11T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1500 беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 149 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:17 11.07.2022
 
ВС России с 24 февраля уничтожили на Украине более 1500 беспилотников

Минобороны: ВС России уничтожили 1506 украинских беспилотников с начала спецоперации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОдин из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1500 беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 149 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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