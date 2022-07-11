https://ria.ru/20220711/belorussiya-1801758217.html

Постпред при ООН осудила резолюцию ЕС по правам человека в Белоруссии

Постпред при ООН осудила резолюцию ЕС по правам человека в Белоруссии - РИА Новости, 11.07.2022

Постпред при ООН осудила резолюцию ЕС по правам человека в Белоруссии

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская заявила, что западные государства не хотят уважать различий между странами и... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:54

2022-07-11T16:54

2022-07-11T17:02

белоруссия

евросоюз

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женева (город)

сша

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права человека

украина

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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская заявила, что западные государства не хотят уважать различий между странами и признавать самостоятельного выбора республикой собственного пути развития.Как говорится в пресс-релизе белорусского постпредства при ООН в Женеве, Совет по правам человека организации в ходе своей 50-й сессии рассмотрел очередной политизированный проект резолюции по ситуации с правами человека в Белоруссии, внесенный ЕС и его партнерами."Эта инициатива была поставлена на голосование и в итоге ее не поддержало больше половины членов совета, тем самым продемонстрировав свое несогласие с оценками и подходами западных стран в отношении Беларуси… Бельская охарактеризовала резолюцию ЕС как беспринципное вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Она отметила, что… не работают ангажированные резолюции, инициируемые западными государствами, которые не хотят уважать различий между нашими странами и признавать самостоятельного выбора Беларусью собственного пути развития", - отмечается в пресс-релизе.Согласно ему, белорусский дипломат заявила, что положения резолюции нацелены на замалчивание и искажение реальной ситуации в Белоруссии и государственной политики по поощрению различных категорий прав человека. "В противовес этому резолюция пропагандирует и поощряет все практики и структуры, которые целенаправленно работают на дискредитацию государства, включая действующие в странах ЕС маргинальные группы так называемой оппозиции, находящиеся на содержании своих западных спонсоров", - говорится в пресс-релизе.Отмечается, что представитель Белоруссии раскритиковала западные страны за то, что именно они своей незаконной санкционной политикой и разрушением межгосударственных контактов нарушают права белорусов и граждан других стран. Она заявила, что правительство Белоруссии не признает мандат специального докладчика, который действует исключительно в русле интересов ЕС и США и их видения развития белорусского государства."Бельская подчеркнула, что белорусское государство опирается на поддержку большинства народа. Именно поэтому в Беларуси не удалось реализовать цветную революцию в 2020 году, подорвать социальную и экономическую стабильность "пакетами санкций" в 2021 и 2022 годах, раскачать ситуацию путем наращивания системной дезинформационной работы против белорусского руководства и санкционного давления на страну на фоне конфликта в Украине", - подчеркивается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220414/sud-1783483043.html

https://ria.ru/20220701/belorussiya-1799528433.html

белоруссия

женева (город)

сша

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белоруссия, евросоюз, оон, женева (город), сша, в мире, права человека, украина