https://ria.ru/20220711/belgu-1801052948.html

Ученые нашли гены, виновные в язве кишечника

Ученые нашли гены, виновные в язве кишечника - РИА Новости, 11.07.2022

Ученые нашли гены, виновные в язве кишечника

Связь между генами протеолитических ферментов и язвой двенадцатиперстной кишки у населения Центральной России первыми в мире обнаружили и описали ученые НИУ... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:00

2022-07-11T09:00

2022-07-11T10:42

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Связь между генами протеолитических ферментов и язвой двенадцатиперстной кишки у населения Центральной России первыми в мире обнаружили и описали ученые НИУ "БелГУ" совместно с коллегами из Саудовской Аравии. Авторы работы считают, что ее результаты уже сегодня могут быть использованы в практической гастроэнтерологии и преподавании медицины. Статья опубликована в Journal of King Saud University – Science.Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки — довольно распространенное заболевание, от которого страдают до 10 процентов населения Земли, сообщается в статье. Особенно сильно на ее развитие влияет заражение хеликобактериозом, вызываемое бактериями Helicobacter pylori. Также приводить к болезни могут чрезмерное употребление алкоголя и табака, неправильное питание, злоупотребление лекарствами (например, аспирином) и другое.Все эти негативные факторы одновременно провоцируют повышенную выработку соляной кислоты в желудке и нарушение слизистого барьера на стенках кишечного тракта. Постоянное воспаление поврежденных участков слизистой в кислотной среде приводит к образованию язв.Медицинская практика показывает, что процесс у части пациентов быстро прогрессирует и глубоко поражает кишечник, в то время как у других пациентов заболевание не развивается даже при крайне неблагоприятных условиях. Как сообщают ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"), им совместно с коллегами из университета Аль-Фейсал удалось показать, что решающую роль в развитии болезни играют генетические факторы.По словам авторов работы, полученные ими данные, уже сегодня могут использоваться в практической гастроэнтерологии (для выявления группы риска среди здорового населения), а также в преподавании медицинской генетики и гастроэнтерологии."Ранее в мире отмечено лишь три попытки генетических исследований такого рода, в результате которых получены неоднозначные результаты. Научные факты, установленные в настоящем исследовании, существенно расширяют имеющиеся в мировой науке представления о роли генов матриксных металлопротеиназ в формировании язвенной болезни двенадцатиперстной кишки ", — подчеркнул Чурносов.В опубликованных результатах работы указаны аллели генов, связанные с повышенным риском язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и аллели, повышающие риск развития заболевания у людей, зараженных хеликобактериозом.В работе были использованы современные методы молекулярно-генетического анализа и генетико-статистического анализа экспериментальных данных. Разработанные в НИУ "БелГУ" биоинформатические модели, по словам авторов, позволили использовать мировые базы данных по функциональной геномике для оценки связи изученных полиморфизмов с эпигенетическими модификациями, экспрессией и альтернативным сплайсингом генов.В настоящее время научный коллектив продолжает изучать молекулярно-генетические основы ряда часто встречающихся заболеваний человека.Исследования кафедры в 2020 году были поддержаны грантом Президента Российской Федерации для ведущих научных школ РФ "Изучение молекулярно-генетических основ часто встречающихся заболеваний человека" (проект НШ–2609.2020.7).

https://ria.ru/20210622/belgu-1737934580.html

https://ria.ru/20220119/tyumgu-1767873516.html

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