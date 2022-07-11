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Белгородская область реализует 12 нацпроектов - РИА Новости, 11.07.2022
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Белгородская область реализует 12 нацпроектов
Белгородская область реализует 12 нацпроектов - РИА Новости, 11.07.2022
Белгородская область реализует 12 нацпроектов
Белгородская область участвует в реализации 12 нацпроектов на общую сумму более 15,5 миллиардов рублей, активнее всего ведется работа по проектам "Жилье и... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:39
2022-07-11T13:39
экономика
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Белгородская область участвует в реализации 12 нацпроектов на общую сумму более 15,5 миллиардов рублей, активнее всего ведется работа по проектам "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги" и "Культура", - сообщила пресс-служба областного правительства.Результаты реализации нацпроектов в области по итогам второго квартала 2022 года были представлены губернатору Вячеславу Гладкову в понедельник.Согласно информации регионального правительства, в лидерах по контрактации - областное министерство автомобильных дорог и транспорта, минобразования, минкультуры. И, соответственно, проекты: "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", "Культура". Ситуация с контрактацией хуже у областных минцифры и минприродопользования по проектам "Экология" и "Цифровая экономика"."Если по итогам рейтингования федерального проектного офиса в прошлом месяце наш регион занимал 38-е место, в этом месяце мы занимаем уже 19-е место по стране. Безусловно, по некоторым позициям нам еще нужно доработать", - отметил первый замгубернатора области Евгений Мирошников.В Белгородской области с прошлого года действует электронный портал np.belregion.ru, где в открытом доступе представлена сводная информация с различными этапами реализации нацпроектов: от финансирования с закупками и до контрольных показателей по итогам, с просчетом возможных рисков."Мы перепроверяем каждый показатель органа власти, чтобы можно было ежемесячно контролировать не только финансирование, но и статус реализации каждого мероприятия. Некачественное ведение системы со стороны наших министерств не позволяет объективно оценивать риски по соответствующим показателям", - пояснил Мирошников членам областного правительства.Глава региона, в свою очередь, обозначил, что отставание министерств и профильных ведомств в рейтинге по выполнению плановых мероприятий в реализации проектов недопустимо."На следующей неделе мне нужен подробный доклад о том, почему Белгородская область по образованию, экологии и развитию малого и среднего предпринимательства находится в конце списков успешности реализации и выполнения национальных проектов? Почему у нас не выполняются по трем направления поручения президента нашими профильными замгубернаторами, министрами? Нацпроекты, напомню, - это прямые поручения нашего президента", - подчеркнул Гладков.Губернатор отметил, что регион на сегодняшний день находится в лидерах рейтинга по туризму, хотя это направление только начинает свое комплексное развитие в области. Обратная ситуация складывается с развитием малого и среднего предпринимательства и с здравоохранением. В реализацию проектов по этим направлениям были вложены беспрецедентные средства. Вячеслав Гладков привел пример с затянувшимся процессом лицензирования новых фельдшерско-акушерских пунктов."Документы получили уже на все ФАПы. Мне нужен на следующей неделе доклад, что все они введены в эксплуатацию. Делайте, что хотите, но закон не должен быть нарушен, все процедуры должны быть выполнены. Андрей Александрович, вам надо выполнить показатели по нацпроектам 1 сентября. Догоняйте!" - поручил губернатор.
https://ria.ru/20220701/kapremont-1799508404.html
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экономика, вячеслав гладков, белгородская область, россия
13:39 11.07.2022
 
Белгородская область реализует 12 нацпроектов

Белгородская область реализует 12 нацпроектов на 15,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Белгородская область участвует в реализации 12 нацпроектов на общую сумму более 15,5 миллиардов рублей, активнее всего ведется работа по проектам "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги" и "Культура", - сообщила пресс-служба областного правительства.
Результаты реализации нацпроектов в области по итогам второго квартала 2022 года были представлены губернатору Вячеславу Гладкову в понедельник.
Белгород - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 12:02Белгородская область
Белгородская область получит федеральное финансирование на капремонт школ
Согласно информации регионального правительства, в лидерах по контрактации - областное министерство автомобильных дорог и транспорта, минобразования, минкультуры. И, соответственно, проекты: "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", "Культура". Ситуация с контрактацией хуже у областных минцифры и минприродопользования по проектам "Экология" и "Цифровая экономика".
"Если по итогам рейтингования федерального проектного офиса в прошлом месяце наш регион занимал 38-е место, в этом месяце мы занимаем уже 19-е место по стране. Безусловно, по некоторым позициям нам еще нужно доработать", - отметил первый замгубернатора области Евгений Мирошников.
В Белгородской области с прошлого года действует электронный портал np.belregion.ru, где в открытом доступе представлена сводная информация с различными этапами реализации нацпроектов: от финансирования с закупками и до контрольных показателей по итогам, с просчетом возможных рисков.
"Мы перепроверяем каждый показатель органа власти, чтобы можно было ежемесячно контролировать не только финансирование, но и статус реализации каждого мероприятия. Некачественное ведение системы со стороны наших министерств не позволяет объективно оценивать риски по соответствующим показателям", - пояснил Мирошников членам областного правительства.
Глава региона, в свою очередь, обозначил, что отставание министерств и профильных ведомств в рейтинге по выполнению плановых мероприятий в реализации проектов недопустимо.
"На следующей неделе мне нужен подробный доклад о том, почему Белгородская область по образованию, экологии и развитию малого и среднего предпринимательства находится в конце списков успешности реализации и выполнения национальных проектов? Почему у нас не выполняются по трем направления поручения президента нашими профильными замгубернаторами, министрами? Нацпроекты, напомню, - это прямые поручения нашего президента", - подчеркнул Гладков.
Губернатор отметил, что регион на сегодняшний день находится в лидерах рейтинга по туризму, хотя это направление только начинает свое комплексное развитие в области. Обратная ситуация складывается с развитием малого и среднего предпринимательства и с здравоохранением. В реализацию проектов по этим направлениям были вложены беспрецедентные средства. Вячеслав Гладков привел пример с затянувшимся процессом лицензирования новых фельдшерско-акушерских пунктов.
"Документы получили уже на все ФАПы. Мне нужен на следующей неделе доклад, что все они введены в эксплуатацию. Делайте, что хотите, но закон не должен быть нарушен, все процедуры должны быть выполнены. Андрей Александрович, вам надо выполнить показатели по нацпроектам 1 сентября. Догоняйте!" - поручил губернатор.
Разбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 13:46
Дух белгородцев не сломить, заявил губернатор
 
ЭкономикаВячеслав ГладковБелгородская областьРоссия
 
 
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