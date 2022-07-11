07:52 11.07.2022 (обновлено: 11:12 11.07.2022)
В Барнауле ребенок сорвался с высоты в веревочном парке
В Барнауле ребенок получил серьезные травмы, сорвавшись с высоты в веревочном парке
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 11 июл - РИА Новости. Ребёнок получил серьёзные травмы, сорвавшись с высоты в верёвочном парке в Барнауле, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.
"10 июля 2022 года поступило сообщение об обрыве трассы в веревочном парке по Змеиногорскому тракту в городе Барнауле. В результате множественные травмы получил 13-летний мальчик. Ему потребовалась медицинская помощь. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение требований безопасности при эксплуатации спортивного комплекса и принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
СУСК РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. "После выяснения обстоятельств происшествия установлено, что оборвался страховочный трос, удерживающий этого мальчика", - отметили журналистам в СУСК.
Известно, что аттракцион расположен в районе даты "Динамо", он принадлежит индивидуальному предпринимателю.