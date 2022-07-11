https://ria.ru/20220711/barnaul-1801606760.html

В Барнауле ребенок сорвался с высоты в веревочном парке

В Барнауле ребенок сорвался с высоты в веревочном парке - РИА Новости, 11.07.2022

В Барнауле ребенок сорвался с высоты в веревочном парке

Ребёнок получил серьёзные травмы, сорвавшись с высоты в верёвочном парке в Барнауле, сообщили журналистам в региональной прокуратуре. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T07:52

2022-07-11T07:52

2022-07-11T11:12

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БАРНАУЛ, 11 июл - РИА Новости. Ребёнок получил серьёзные травмы, сорвавшись с высоты в верёвочном парке в Барнауле, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.СУСК РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. "После выяснения обстоятельств происшествия установлено, что оборвался страховочный трос, удерживающий этого мальчика", - отметили журналистам в СУСК.Известно, что аттракцион расположен в районе даты "Динамо", он принадлежит индивидуальному предпринимателю.

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Максим Горбачев

происшествия, россия, новости - туризм