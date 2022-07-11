"Лебединое озеро" в метро: в Москве прошла ночь балета

"Для нас главное — это наши пассажиры, их комфорт. Мы делаем все возможное, чтобы им нравилось в Московском транспорте. В том числе запускаем культурные проекты", — заявил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.