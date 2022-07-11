"Лебединое озеро" в метро: в Москве прошла ночь балета
Ночной концерт состоялся на станции метро "Новослободская".
Ночной концерт состоялся на станции метро "Новослободская".
Артисты Русского классического театра балета выступили на сцене, специально смонтированной для "ночи балета".
Артисты Русского классического театра балета выступили на сцене, специально смонтированной для "ночи балета".
Танцоры выступили с фрагментом из "Лебединого озера".
Танцоры выступили с фрагментом из "Лебединого озера".
Свет на платформе полностью выключили, осталась только подсветка витражей.
Свет на платформе полностью выключили, осталась только подсветка витражей.
Локация была выбрана не случайно: витражи стали идеальной декорацией для балета Чайковского.
Локация была выбрана не случайно: витражи стали идеальной декорацией для балета Чайковского.
Перед выступлением балерины в пачках разминались прямо на платформе.
Перед выступлением балерины в пачках разминались прямо на платформе.
"Для нас главное — это наши пассажиры, их комфорт. Мы делаем все возможное, чтобы им нравилось в Московском транспорте. В том числе запускаем культурные проекты", — заявил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
"Для нас главное — это наши пассажиры, их комфорт. Мы делаем все возможное, чтобы им нравилось в Московском транспорте. В том числе запускаем культурные проекты", — заявил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Для безопасности на станцию подогнали поезд.
Среди горожан, желающих попасть на "ночь балета в метро", были разыграны билеты.
Среди горожан, желающих попасть на "ночь балета в метро", были разыграны билеты.
Чтобы их выиграть, пассажирам подземки предлагалось рассказать, сколько лет они пользуются московским транспортом и что запоминающегося произошло в поездках.
Чтобы их выиграть, пассажирам подземки предлагалось рассказать, сколько лет они пользуются московским транспортом и что запоминающегося произошло в поездках.
На мероприятие пришли более 300 зрителей.
Этим представлением завершилось празднование Дня московского транспорта.
Этим представлением завершилось празднование Дня московского транспорта.