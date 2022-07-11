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"Лебединое озеро" в метро: в Москве прошла ночь балета - РИА Новости, 11.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220711/balet-1801674790.html
"Лебединое озеро" в метро: в Москве прошла ночь балета
"Лебединое озеро" в метро: в Москве прошла ночь балета - РИА Новости, 11.07.2022
"Лебединое озеро" в метро: в Москве прошла ночь балета
В честь Дня Московского транспорта столичное метро стало театральной сценой в ночь с 9 на 10 июля. Яркие кадры шоу, которое началось после закрытия подземки, —... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:49
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фото
культура
культура
метро
балет
искусство
куда сходить
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В честь Дня Московского транспорта столичное метро стало театральной сценой в ночь с 9 на 10 июля. Яркие кадры шоу, которое началось после закрытия подземки, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, культура, метро, балет, искусство, куда сходить , москва, транспорт
14:49 11.07.2022
 

"Лебединое озеро" в метро: в Москве прошла ночь балета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В честь Дня Московского транспорта столичное метро стало театральной сценой в ночь с 9 на 10 июля. Яркие кадры шоу, которое началось после закрытия подземки, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ночной концерт состоялся на станции метро "Новослободская".

Артисты балета во время ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
1 из 12

Ночной концерт состоялся на станции метро "Новослободская".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Артисты Русского классического театра балета выступили на сцене, специально смонтированной для "ночи балета".

Артисты балета во время ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
2 из 12

Артисты Русского классического театра балета выступили на сцене, специально смонтированной для "ночи балета".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танцоры выступили с фрагментом из "Лебединого озера".

Артисты балета во время ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
3 из 12

Танцоры выступили с фрагментом из "Лебединого озера".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Свет на платформе полностью выключили, осталась только подсветка витражей.

Артисты балета во время ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
4 из 12

Свет на платформе полностью выключили, осталась только подсветка витражей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Локация была выбрана не случайно: витражи стали идеальной декорацией для балета Чайковского.

Артисты балета во время ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
5 из 12

Локация была выбрана не случайно: витражи стали идеальной декорацией для балета Чайковского.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед выступлением балерины в пачках разминались прямо на платформе.

Артисты балета перед началом ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве. Ночь балета в метро проводится в честь Дня Московского транспорта
6 из 12

Перед выступлением балерины в пачках разминались прямо на платформе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Для нас главное — это наши пассажиры, их комфорт. Мы делаем все возможное, чтобы им нравилось в Московском транспорте. В том числе запускаем культурные проекты", — заявил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Артисты балета во время ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
7 из 12

"Для нас главное — это наши пассажиры, их комфорт. Мы делаем все возможное, чтобы им нравилось в Московском транспорте. В том числе запускаем культурные проекты", — заявил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для безопасности на станцию подогнали поезд.

Артистка балета перед началом ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
8 из 12

Для безопасности на станцию подогнали поезд.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Среди горожан, желающих попасть на "ночь балета в метро", были разыграны билеты.

Артисты балета во время ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
9 из 12

Среди горожан, желающих попасть на "ночь балета в метро", были разыграны билеты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Чтобы их выиграть, пассажирам подземки предлагалось рассказать, сколько лет они пользуются московским транспортом и что запоминающегося произошло в поездках.

Артисты балета во время ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
10 из 12

Чтобы их выиграть, пассажирам подземки предлагалось рассказать, сколько лет они пользуются московским транспортом и что запоминающегося произошло в поездках.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На мероприятие пришли более 300 зрителей.

Зрители смотрят выступления артистов балета во время ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве. Ночь балета в метро проводится в честь Дня Московского транспорта
11 из 12

На мероприятие пришли более 300 зрителей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Этим представлением завершилось празднование Дня московского транспорта.

Артисты балета во время ночного концерта на станции метро Новослободская в Москве
12 из 12

Этим представлением завершилось празднование Дня московского транспорта.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
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