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ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/aviatsiya-1801662646.html
ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР
ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР
Российский истребитель Су-35С в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:03
2022-07-11T13:26
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
россия
в мире
су-25
су-35с
украина
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский истребитель Су-35С в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25, сообщили в пресс-службе Минобороны."Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в заявлении.Вчера российские пилоты сбили два Су-25 и один МиГ-29 ВСУ под Харьковом, а также в районах населенных пунктов Троицкое и Краснополье в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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ситуация в днр и лнр, россия, в мире, су-25, су-35с, украина
12:03 11.07.2022 (обновлено: 13:26 11.07.2022)
 
ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР

Минобороны: российский Су-35 сбил украинский Су-25 над территорией ДНР

© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский истребитель Су-35С в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в заявлении.
Вчера российские пилоты сбили два Су-25 и один МиГ-29 ВСУ под Харьковом, а также в районах населенных пунктов Троицкое и Краснополье в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВ миреСу-25Су-35СУкраина
 
 
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