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В Аргентине автомобиль наехал на толпу, более 20 человек пострадали - РИА Новости, 11.07.2022
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В Аргентине автомобиль наехал на толпу, более 20 человек пострадали
В Аргентине автомобиль наехал на толпу, более 20 человек пострадали - РИА Новости, 11.07.2022
В Аргентине автомобиль наехал на толпу, более 20 человек пострадали
Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей, выходивших из одного из театров столицы Аргентины Буэнос-Айреса, сообщил телеканал... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:16
2022-07-11T16:16
в мире
авто
аргентина
буэнос-айрес (город)
происшествия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июл - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей, выходивших из одного из театров столицы Аргентины Буэнос-Айреса, сообщил телеканал TN.На видео, которое публикует в понедельник СМИ, видно, как люди стоят на пешеходной части улицы около театра, когда в них, сдавая назад, въезжает автомобиль. Некоторые пострадавшие смогли подняться сами, другие остались лежать под машиной."Водитель потерял управление и въехал на площадку перед театром, когда из него выходили люди. 23 человека пострадали, трое из них в тяжёлом состоянии", - передает TN со ссылкой на источники.Автомобиль был модифицирован, чтобы им мог управлять человек с ограниченными возможностями.
https://ria.ru/20220612/dtp-1794863879.html
аргентина
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в мире, авто, аргентина, буэнос-айрес (город), происшествия
16:16 11.07.2022
 
В Аргентине автомобиль наехал на толпу, более 20 человек пострадали

В Буэнос-Айресе более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПешеходы на улице
Пешеходы на улице - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пешеходы на улице. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июл - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей, выходивших из одного из театров столицы Аргентины Буэнос-Айреса, сообщил телеканал TN.
На видео, которое публикует в понедельник СМИ, видно, как люди стоят на пешеходной части улицы около театра, когда в них, сдавая назад, въезжает автомобиль. Некоторые пострадавшие смогли подняться сами, другие остались лежать под машиной.
"Водитель потерял управление и въехал на площадку перед театром, когда из него выходили люди. 23 человека пострадали, трое из них в тяжёлом состоянии", - передает TN со ссылкой на источники.
Автомобиль был модифицирован, чтобы им мог управлять человек с ограниченными возможностями.
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