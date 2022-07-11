https://ria.ru/20220711/avariya-1801746365.html

В Аргентине автомобиль наехал на толпу, более 20 человек пострадали

В Аргентине автомобиль наехал на толпу, более 20 человек пострадали - РИА Новости, 11.07.2022

В Аргентине автомобиль наехал на толпу, более 20 человек пострадали

Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей, выходивших из одного из театров столицы Аргентины Буэнос-Айреса, сообщил телеканал... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:16

2022-07-11T16:16

2022-07-11T16:16

в мире

авто

аргентина

буэнос-айрес (город)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572638342_0:0:2020:1137_1920x0_80_0_0_1d3681eb64befab1c8f94647acc902c0.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июл - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей, выходивших из одного из театров столицы Аргентины Буэнос-Айреса, сообщил телеканал TN.На видео, которое публикует в понедельник СМИ, видно, как люди стоят на пешеходной части улицы около театра, когда в них, сдавая назад, въезжает автомобиль. Некоторые пострадавшие смогли подняться сами, другие остались лежать под машиной."Водитель потерял управление и въехал на площадку перед театром, когда из него выходили люди. 23 человека пострадали, трое из них в тяжёлом состоянии", - передает TN со ссылкой на источники.Автомобиль был модифицирован, чтобы им мог управлять человек с ограниченными возможностями.

https://ria.ru/20220612/dtp-1794863879.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, аргентина, буэнос-айрес (город), происшествия