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Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове
Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове
Украинские военные вместе с польскими наемниками базируются в Национальном техническом университете в Харькове и разместили там артиллерию и реактивные системы... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:42
2022-07-11T21:42
2022-07-11T21:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьков
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные вместе с польскими наемниками базируются в Национальном техническом университете в Харькове и разместили там артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в населенном пункте Пивничное в ДНР в детском саду №10 оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подходы к зданию беспорядочно заминированы. Об этом местное население также умышленно не уведомлено.
https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801678665.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, харьков, вооруженные силы украины, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове
Минобороны: ВСУ вместе с польскими наемниками разместили РСЗО в университете в Харькове