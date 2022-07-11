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Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/artilleriya-1801828742.html
Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове
Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове
Украинские военные вместе с польскими наемниками базируются в Национальном техническом университете в Харькове и разместили там артиллерию и реактивные системы... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:42
2022-07-11T21:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьков
вооруженные силы украины
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные вместе с польскими наемниками базируются в Национальном техническом университете в Харькове и разместили там артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в населенном пункте Пивничное в ДНР в детском саду №10 оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подходы к зданию беспорядочно заминированы. Об этом местное население также умышленно не уведомлено.
https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801678665.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, харьков, вооруженные силы украины, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:42 11.07.2022
 
Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове

Минобороны: ВСУ вместе с польскими наемниками разместили РСЗО в университете в Харькове

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий в Харькове
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные вместе с польскими наемниками базируются в Национальном техническом университете в Харькове и разместили там артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Харькове в помещениях национального технического университета (ул. Полтавский Шлях) базируются подразделения ВСУ и польские наемники, размещена артиллерия и РСЗО. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что в населенном пункте Пивничное в ДНР в детском саду №10 оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подходы к зданию беспорядочно заминированы. Об этом местное население также умышленно не уведомлено.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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