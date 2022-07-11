https://ria.ru/20220711/artilleriya-1801828742.html

Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове

Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские военные и польские наемники заняли университет в Харькове

Украинские военные вместе с польскими наемниками базируются в Национальном техническом университете в Харькове и разместили там артиллерию и реактивные системы... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T21:42

2022-07-11T21:42

2022-07-11T21:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьков

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украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные вместе с польскими наемниками базируются в Национальном техническом университете в Харькове и разместили там артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в населенном пункте Пивничное в ДНР в детском саду №10 оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подходы к зданию беспорядочно заминированы. Об этом местное население также умышленно не уведомлено.

https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801678665.html

донецкая народная республика

харьков

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донецкая народная республика, харьков, вооруженные силы украины, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр