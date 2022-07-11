https://ria.ru/20220711/artemovsk-1801662781.html
ВКС России уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска
ВКС России уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска - РИА Новости, 11.07.2022
ВКС России уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска
Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожили пункт управления 58-й украинской мотопехотной бригады в ДНР,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:03
2022-07-11T12:03
2022-07-11T12:10
специальная военная операция на украине
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харьков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожили пункт управления 58-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 10-ти районах, в том числе националистического формирования "Айдар" в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801652624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:03 11.07.2022 (обновлено: 12:10 11.07.2022)
ВКС России уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска
ВКС России уничтожили пункт управления украинской мотопехотной бригады в районе Артемовска