https://ria.ru/20220711/artemovsk-1801662781.html

ВКС России уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска

ВКС России уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска - РИА Новости, 11.07.2022

ВКС России уничтожили украинский пункт управления в районе Артемовска

Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожили пункт управления 58-й украинской мотопехотной бригады в ДНР,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:03

2022-07-11T12:03

2022-07-11T12:10

специальная военная операция на украине

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харьков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожили пункт управления 58-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 10-ти районах, в том числе националистического формирования "Айдар" в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801652624.html

украина

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф)