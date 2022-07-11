https://ria.ru/20220711/arest-1801603876.html

Новосибирский облсуд признал законным арест ученого Колкера

Новосибирский облсуд признал законным арест ученого Колкера - РИА Новости, 11.07.2022

Новосибирский облсуд признал законным арест ученого Колкера

Новосибирский областной суд в понедельник признал законным постановление Советского районного суда Новосибирска об аресте по подозрению в госизмене... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T06:36

2022-07-11T06:36

2022-07-11T06:43

происшествия

новосибирск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Новосибирский областной суд в понедельник признал законным постановление Советского районного суда Новосибирска об аресте по подозрению в госизмене ученого-физика Дмитрия Колкера, который спустя два дня скончался, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил о заключении Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. В воскресенье, 3 июля, стало известно, что Колкер скончался в московской больнице, куда его доставили из СИЗО-2 ФСИН России.После смерти ученого, 4 июля, в Советский районный суд Новосибирска поступили апелляционные жалобы от защитников, где они просят отменить постановление Советского районного суда Новосибирска от 30 июня об избрании меры пресечения в виде заключения.В ответ на запрос РИА Новости в Новосибирском госуниверситете сообщали, что доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в университете по совместительству и заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается "разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач". По информации вуза, исследований в рамках закрытой тематики ученый в НГУ не проводил.Ранее родственники ученого в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился из-за ухудшившегося состояния в связи с заболеванием раком четвертой стадии и где "его питали через вену".По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.

https://ria.ru/20220704/kolker-1800068205.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирск, россия