https://ria.ru/20220711/alkogol-1801702299.html

Украинские власти запретили продажу алкоголя в подконтрольных районах ДНР

Украинские власти запретили продажу алкоголя в подконтрольных районах ДНР - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские власти запретили продажу алкоголя в подконтрольных районах ДНР

Продажа алкогольных напитков запрещена с понедельника в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной республики, сообщили в так называемой Донецкой областной... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:02

2022-07-11T14:02

2022-07-11T14:02

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Продажа алкогольных напитков запрещена с понедельника в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной республики, сообщили в так называемой Донецкой областной военной администрации."С сегодняшнего дня в Донецкой области запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе. Соответствующий приказ подписал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", - говорится в сообщении на сайте администрации. Запрет вводится на период действия военного положения.Владимир Зеленский в начале июля подписал указ о создании "военных администраций" населенных пунктов в 14 районах пока подконтрольной Киеву части Донецкой Народной республики.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно. 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220711/dnr-1801638501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, киев, донецкая народная республика, верховная рада украины