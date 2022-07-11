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На Украине арестовали активы бизнесмена из России на 67,6 миллиона долларов - РИА Новости, 11.07.2022
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На Украине арестовали активы бизнесмена из России на 67,6 миллиона долларов
На Украине арестовали активы бизнесмена из России на 67,6 миллиона долларов - РИА Новости, 11.07.2022
На Украине арестовали активы бизнесмена из России на 67,6 миллиона долларов
Активы предприятия по производству бытовой химии на 67,6 миллионов долларов, принадлежащего российскому бизнесмену, арестованы в Винницкой области, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:25
2022-07-11T14:25
украина
винницкая область
россия
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Активы предприятия по производству бытовой химии на 67,6 миллионов долларов, принадлежащего российскому бизнесмену, арестованы в Винницкой области, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины.По данным ведомства, на Винничине арестовано более 2 миллиардов гривен активов российской компании, которая занимается изготовлением бытовой химии."Наложен арест на активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии. В частности, арестованы корпоративные права - 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 миллиарда гривен (50,7 миллиона долларов – ред.) и продукцию и сырье на более 500 миллионов гривен (16,9 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских бизнесменов. Его имя не уточняют.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
https://ria.ru/20220710/konfiskatsiya-1801547181.html
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украина, винницкая область, россия, в мире
14:25 11.07.2022
 
На Украине арестовали активы бизнесмена из России на 67,6 миллиона долларов

На Украине арестовали активы компании российского бизнесмена на 67,6 миллиона долларов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Активы предприятия по производству бытовой химии на 67,6 миллионов долларов, принадлежащего российскому бизнесмену, арестованы в Винницкой области, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины.
По данным ведомства, на Винничине арестовано более 2 миллиардов гривен активов российской компании, которая занимается изготовлением бытовой химии.
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"Наложен арест на активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии. В частности, арестованы корпоративные права - 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 миллиарда гривен (50,7 миллиона долларов – ред.) и продукцию и сырье на более 500 миллионов гривен (16,9 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских бизнесменов. Его имя не уточняют.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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