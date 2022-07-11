На Украине арестовали активы бизнесмена из России на 67,6 миллиона долларов
На Украине арестовали активы компании российского бизнесмена на 67,6 миллиона долларов
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Активы предприятия по производству бытовой химии на 67,6 миллионов долларов, принадлежащего российскому бизнесмену, арестованы в Винницкой области, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины.
По данным ведомства, на Винничине арестовано более 2 миллиардов гривен активов российской компании, которая занимается изготовлением бытовой химии.
"Наложен арест на активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии. В частности, арестованы корпоративные права - 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 миллиарда гривен (50,7 миллиона долларов – ред.) и продукцию и сырье на более 500 миллионов гривен (16,9 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских бизнесменов. Его имя не уточняют.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.