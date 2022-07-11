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ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС - РИА Новости, 11.07.2022
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ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС
ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС - РИА Новости, 11.07.2022
ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС
Чернобыльская атомная электростанция перешла из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:26
2022-07-11T19:26
в мире
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чернобыльская атомная электростанция перешла из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций, сообщили в пресс-службе ЧАЭС."Шестого июля "Чернобыльская АЭС" получила подтверждение об официальном переходе в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций. До этого - с момента основания организации в 1989 году - ЧАЭС была аффилирована в Московский региональный центр", - говорится в сообщении ЧАЭС в соцсетях.
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в мире, чернобыльская аэс
19:26 11.07.2022
 
ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС

ЧАЭС перешла из Московского в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чернобыльская атомная электростанция перешла из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций, сообщили в пресс-службе ЧАЭС.
"Шестого июля "Чернобыльская АЭС" получила подтверждение об официальном переходе в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций. До этого - с момента основания организации в 1989 году - ЧАЭС была аффилирована в Московский региональный центр", - говорится в сообщении ЧАЭС в соцсетях.
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В миреЧернобыльская АЭС
 
 
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