https://ria.ru/20220711/aes-1801802085.html

ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС

ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС - РИА Новости, 11.07.2022

ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС

Чернобыльская атомная электростанция перешла из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:26

2022-07-11T19:26

2022-07-11T19:26

в мире

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чернобыльская атомная электростанция перешла из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций, сообщили в пресс-службе ЧАЭС."Шестого июля "Чернобыльская АЭС" получила подтверждение об официальном переходе в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций. До этого - с момента основания организации в 1989 году - ЧАЭС была аффилирована в Московский региональный центр", - говорится в сообщении ЧАЭС в соцсетях.

https://ria.ru/20220526/aes-1790755673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чернобыльская аэс