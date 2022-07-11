https://ria.ru/20220711/aes-1801802085.html
ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС
ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС - РИА Новости, 11.07.2022
ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС
Чернобыльская атомная электростанция перешла из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:26
2022-07-11T19:26
2022-07-11T19:26
в мире
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чернобыльская атомная электростанция перешла из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций, сообщили в пресс-службе ЧАЭС."Шестого июля "Чернобыльская АЭС" получила подтверждение об официальном переходе в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций. До этого - с момента основания организации в 1989 году - ЧАЭС была аффилирована в Московский региональный центр", - говорится в сообщении ЧАЭС в соцсетях.
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в мире, чернобыльская аэс
ЧАЭС перешла в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС
ЧАЭС перешла из Московского в Парижский центр всемирной организации операторов АЭС