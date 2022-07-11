https://ria.ru/20220711/aeroflot-1801687652.html
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в китайский Чэнду
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в китайский Чэнду - РИА Новости, 11.07.2022
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в китайский Чэнду
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 июля открывает регулярные рейсы в китайский Чэнду (провинция Сычуань), сообщает перевозчик. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:14
2022-07-11T13:14
2022-07-11T13:14
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 июля открывает регулярные рейсы в китайский Чэнду (провинция Сычуань), сообщает перевозчик.Полёты будут выполняться один раз в неделю (по пятницам) на широкофюзеляжных самолётах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы открыта.При этом туристам въезд в Китай по-прежнему запрещен, визы не выдаются. Для транзита (продолжительностью не более 24 часов) необходимо разрешение от иммиграционного офиса в аэропорту Чэнду.Чэнду (провинция Сычуань) – второй по загруженности аэропорт Китая. Сам город славится своим заповедником, где разводят больших панд, которые считаются одним из символов Китая.
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новости - туризм, чэнду, китай, сычуань, airbus a330, аэрофлот
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в китайский Чэнду
"Аэрофлот" с 22 июля открывает регулярные рейсы в китайский Чэнду
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 июля открывает регулярные рейсы в китайский Чэнду (провинция Сычуань), сообщает перевозчик.
Полёты будут выполняться один раз в неделю (по пятницам) на широкофюзеляжных самолётах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы открыта.
При этом туристам въезд в Китай по-прежнему запрещен, визы не выдаются. Для транзита (продолжительностью не более 24 часов) необходимо разрешение от иммиграционного офиса в аэропорту Чэнду.
Чэнду (провинция Сычуань) – второй по загруженности аэропорт Китая. Сам город славится своим заповедником, где разводят больших панд, которые считаются одним из символов Китая.