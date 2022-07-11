https://ria.ru/20220711/abiturienty-1801759377.html

В Вологодской области увеличено количество бюджетных мест для абитуриентов

В Вологодской области увеличено количество бюджетных мест для абитуриентов - РИА Новости, 11.07.2022

В Вологодской области увеличено количество бюджетных мест для абитуриентов

В техникумах и колледжах Вологодской области дополнительно открыты 350 бюджетных мест, общее число составило порядка 8 тысяч, сообщил на оперативном совещании в РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:58

2022-07-11T16:58

2022-07-11T16:58

вологодская область

олег кувшинников

образование - общество

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ВОЛОГДА, 11 июл – РИА – Новости. В техникумах и колледжах Вологодской области дополнительно открыты 350 бюджетных мест, общее число составило порядка 8 тысяч, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.Он напомнил, что в приемную кампанию 2021 года в области открыли 145 бюджетных мест, таким образом за два года общее количества мест для получения среднего специального образования в регионе увеличилось почти на 500."Мы продолжаем наращивать количество бюджетных мест для получения средне-специального образования на нашей территории. Мы должны полностью обеспечить всех желающих выпускников 9-х и отчасти 11-х классов местами в наших колледжах и техникумах, на 100 процентов. То же с желающими получить высшее образование. Здесь для приема на первый курс обучения установлено почти 3 тысячи бюджетных мест, чтобы все выпускники 11-го класса могли воспользоваться возможностью поступить именно в нашей Вологодской области, чтобы далеко не уезжать от родителей, от друзей, от своей малой родины", - сказал Кувшинников.По данным департамента образования, в 2022 году по запросам работодателей открыты 3 новых специальности в колледжах и техникумах и 20 – в Череповецком и Вологодском университетах. Все они связаны с информационными технологиями и инженерией.

https://ria.ru/20220608/konferentsiya-1794088424.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, образование - общество