12:59 11.07.2022 (обновлено: 14:26 11.07.2022)
Сахалинский губернатор выразил соболезнования родным и близким Абэ
Сахалинский губернатор Лимаренко выразил соболезнования родным экс-премьера Японии Абэ
© РИА Новости / Ксения Нака / Перейти в фотобанкПортрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ
Портрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
"От себя лично и всех жителей Сахалинской области выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра Японии и выдающегося политического деятеля Синдзо Абэ. Известие о его трагической гибели с болью отозвалось в сердцах россиян и в том числе сахалинцев. Сегодня посетил Хоккайдо-центр, чтобы почтить память этого светлого человека", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Лимаренко отметил, что во время нахождения на посту премьер-министра Японии Абэ выступал за укрепление связей с Россией.
"Он внес большой вклад в развитие многостороннего сотрудничества с нашей страной. Активно развивалось межрегиональное взаимодействие с Сахалинской областью как по линии экономики, так и гуманитарных связей, побратимские связи и народная дипломатия. Синдзо Абэ всегда был готов к диалогу. Даже в это непростое время выступал за связи с Россией. Мы будем помнить о нем как о сильном политике и замечательном человеке", - подчеркнул сахалинский губернатор.
Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.
Вчера, 12:21В Токио началась церемония прощания с Синдзо Абэ