https://ria.ru/20220711/abe-1801682101.html

Сахалинский губернатор выразил соболезнования родным и близким Абэ

Сахалинский губернатор выразил соболезнования родным и близким Абэ - РИА Новости, 11.07.2022

Сахалинский губернатор выразил соболезнования родным и близким Абэ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:59

2022-07-11T12:59

2022-07-11T14:26

синдзо абэ

сахалинская область

япония

россия

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ."От себя лично и всех жителей Сахалинской области выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра Японии и выдающегося политического деятеля Синдзо Абэ. Известие о его трагической гибели с болью отозвалось в сердцах россиян и в том числе сахалинцев. Сегодня посетил Хоккайдо-центр, чтобы почтить память этого светлого человека", – написал глава региона в своем Telegram-канале.Лимаренко отметил, что во время нахождения на посту премьер-министра Японии Абэ выступал за укрепление связей с Россией."Он внес большой вклад в развитие многостороннего сотрудничества с нашей страной. Активно развивалось межрегиональное взаимодействие с Сахалинской областью как по линии экономики, так и гуманитарных связей, побратимские связи и народная дипломатия. Синдзо Абэ всегда был готов к диалогу. Даже в это непростое время выступал за связи с Россией. Мы будем помнить о нем как о сильном политике и замечательном человеке", - подчеркнул сахалинский губернатор.Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

https://ria.ru/20220711/abe-1801681578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

синдзо абэ, сахалинская область, япония, россия, убийство экс-премьера японии синдзо абэ