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Сахалинский губернатор выразил соболезнования родным и близким Абэ - РИА Новости, 11.07.2022
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Сахалинский губернатор выразил соболезнования родным и близким Абэ
Сахалинский губернатор выразил соболезнования родным и близким Абэ - РИА Новости, 11.07.2022
Сахалинский губернатор выразил соболезнования родным и близким Абэ
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:59
2022-07-11T14:26
синдзо абэ
сахалинская область
япония
россия
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ."От себя лично и всех жителей Сахалинской области выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра Японии и выдающегося политического деятеля Синдзо Абэ. Известие о его трагической гибели с болью отозвалось в сердцах россиян и в том числе сахалинцев. Сегодня посетил Хоккайдо-центр, чтобы почтить память этого светлого человека", – написал глава региона в своем Telegram-канале.Лимаренко отметил, что во время нахождения на посту премьер-министра Японии Абэ выступал за укрепление связей с Россией."Он внес большой вклад в развитие многостороннего сотрудничества с нашей страной. Активно развивалось межрегиональное взаимодействие с Сахалинской областью как по линии экономики, так и гуманитарных связей, побратимские связи и народная дипломатия. Синдзо Абэ всегда был готов к диалогу. Даже в это непростое время выступал за связи с Россией. Мы будем помнить о нем как о сильном политике и замечательном человеке", - подчеркнул сахалинский губернатор.Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.
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синдзо абэ, сахалинская область, япония, россия, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
12:59 11.07.2022 (обновлено: 14:26 11.07.2022)
 
Сахалинский губернатор выразил соболезнования родным и близким Абэ

Сахалинский губернатор Лимаренко выразил соболезнования родным экс-премьера Японии Абэ

© РИА Новости / Ксения Нака / Перейти в фотобанкПортрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ
Портрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
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Портрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
"От себя лично и всех жителей Сахалинской области выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким бывшего премьер-министра Японии и выдающегося политического деятеля Синдзо Абэ. Известие о его трагической гибели с болью отозвалось в сердцах россиян и в том числе сахалинцев. Сегодня посетил Хоккайдо-центр, чтобы почтить память этого светлого человека", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Посольство Японии в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 12:57
Посольство Японии в Москве принимает соболезнования из-за гибели Синдзо Абэ
Лимаренко отметил, что во время нахождения на посту премьер-министра Японии Абэ выступал за укрепление связей с Россией.
"Он внес большой вклад в развитие многостороннего сотрудничества с нашей страной. Активно развивалось межрегиональное взаимодействие с Сахалинской областью как по линии экономики, так и гуманитарных связей, побратимские связи и народная дипломатия. Синдзо Абэ всегда был готов к диалогу. Даже в это непростое время выступал за связи с Россией. Мы будем помнить о нем как о сильном политике и замечательном человеке", - подчеркнул сахалинский губернатор.
Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.
Кадры прощания с Синдзо Абэ в токийском храме
Вчера, 12:21
В Токио началась церемония прощания с Синдзо Абэ
 
Синдзо АбэСахалинская областьЯпонияРоссияУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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