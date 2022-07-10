16:39 10.07.2022 (обновлено: 16:44 10.07.2022)
Глава сената Франции привез Макрону просьбу Зеленского о военной поддержке
Глава сената Франции Ларше передаст Макрону просьбу Зеленского о поставках броневиков
Сенат Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Председатель сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки на Украину заявил, что Киев просит о поставках средств защиты и бронеавтомобилей.
Ларше в пятницу и субботу находился с поездкой на Украине. В ходе визита он провел встречу с Владимиром Зеленским и выступил в Верховной раде. Председатель сената Франции сообщил в субботу, что обсудил с Зеленским военную поддержку Киева.
"Я передам президенту Макрону то, что мне сказал президент Зеленский, а именно - то, что Киев хочет иметь возможность сражаться на равных... Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить", - сказал Ларше в интервью France Info.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.