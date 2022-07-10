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Глава сената Франции привез Макрону просьбу Зеленского о военной поддержке - РИА Новости, 10.07.2022
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Глава сената Франции привез Макрону просьбу Зеленского о военной поддержке
Глава сената Франции привез Макрону просьбу Зеленского о военной поддержке - РИА Новости, 10.07.2022
Глава сената Франции привез Макрону просьбу Зеленского о военной поддержке
Председатель сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки на Украину заявил, что Киев просит о поставках средств защиты и бронеавтомобилей. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:39
2022-07-10T16:44
в мире
владимир зеленский
украина
франция
нато
верховная рада украины
эммануэль макрон
жерар ларше
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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Председатель сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки на Украину заявил, что Киев просит о поставках средств защиты и бронеавтомобилей.Ларше в пятницу и субботу находился с поездкой на Украине. В ходе визита он провел встречу с Владимиром Зеленским и выступил в Верховной раде. Председатель сената Франции сообщил в субботу, что обсудил с Зеленским военную поддержку Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, владимир зеленский, украина, франция, нато, верховная рада украины, эммануэль макрон, жерар ларше
16:39 10.07.2022 (обновлено: 16:44 10.07.2022)
 
Глава сената Франции привез Макрону просьбу Зеленского о военной поддержке

Глава сената Франции Ларше передаст Макрону просьбу Зеленского о поставках броневиков

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСенат Франции
Сенат Франции - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Председатель сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки на Украину заявил, что Киев просит о поставках средств защиты и бронеавтомобилей.
Ларше в пятницу и субботу находился с поездкой на Украине. В ходе визита он провел встречу с Владимиром Зеленским и выступил в Верховной раде. Председатель сената Франции сообщил в субботу, что обсудил с Зеленским военную поддержку Киева.
"Я передам президенту Макрону то, что мне сказал президент Зеленский, а именно - то, что Киев хочет иметь возможность сражаться на равных... Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить", - сказал Ларше в интервью France Info.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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