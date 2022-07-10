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Украинские военные не будут присутствовать на параде 14 июля во Франции - РИА Новости, 10.07.2022
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Украинские военные не будут присутствовать на параде 14 июля во Франции
Украинские военные не будут присутствовать на параде 14 июля во Франции - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские военные не будут присутствовать на параде 14 июля во Франции
Украинские военные не будут присутствовать на военном параде по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля во Франции, заявил французский министр вооруженных сил... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T14:37
2022-07-10T14:37
украина
франция
нато
олаф шольц
себастьян лекорню
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные не будут присутствовать на военном параде по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля во Франции, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.Обсуждая поставки оружия на Украину, Лекорню подчеркнул, что Париж старается о них слишком много не говорить. "Недостаток прозрачности" в этом вопросе он обосновал тем, что французская сторона предпочитает словам действия.При этом министр опроверг информацию, согласно которой Франция поставила Украине оборудования на 160 миллионов евро - на меньшую сумму, чем Польша и Норвегия."Уже сейчас эти показатели неверны. Сумма значительно выше", - подчеркнул он. По мнению Лекорню, следует также принимать во внимание стратегическое преимущество, которое дает оружие, регулярность поставок и степень обученности солдат. Вместе с тем, он указал на то, что помогать Украине не значит быть "воюющей стороной".Согласно министру, поставки вооружений не должны ослабить Францию. "Мы должны быть в состоянии восполнить то, что мы даем", - добавил он.Комментируя инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро, Лекорню сказал, что считает заявление коллеги "хорошей новостью".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, франция, нато, олаф шольц, себастьян лекорню
14:37 10.07.2022
 
Украинские военные не будут присутствовать на параде 14 июля во Франции

Министр ВС Франции Лекорню: украинские военные не будут присутствовать на параде 14 июля

© AFP 2022 / Philippe LopezФранцузский солдат на военном параде по случаю Дня взятия Бастилии во Франции
Французский солдат на военном параде по случаю Дня взятия Бастилии во Франции - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / Philippe Lopez
Французский солдат на военном параде по случаю Дня взятия Бастилии во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные не будут присутствовать на военном параде по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля во Франции, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.
"Нет. С другой стороны, там будут армии стран Восточной Европы и НАТО", - отметил он в ответ на вопрос, будут ли украинские солдаты на Елисейских полях.
Обсуждая поставки оружия на Украину, Лекорню подчеркнул, что Париж старается о них слишком много не говорить. "Недостаток прозрачности" в этом вопросе он обосновал тем, что французская сторона предпочитает словам действия.
При этом министр опроверг информацию, согласно которой Франция поставила Украине оборудования на 160 миллионов евро - на меньшую сумму, чем Польша и Норвегия.
"Уже сейчас эти показатели неверны. Сумма значительно выше", - подчеркнул он. По мнению Лекорню, следует также принимать во внимание стратегическое преимущество, которое дает оружие, регулярность поставок и степень обученности солдат. Вместе с тем, он указал на то, что помогать Украине не значит быть "воюющей стороной".
Согласно министру, поставки вооружений не должны ослабить Францию. "Мы должны быть в состоянии восполнить то, что мы даем", - добавил он.
Комментируя инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро, Лекорню сказал, что считает заявление коллеги "хорошей новостью".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаФранцияНАТООлаф ШольцСебастьян Лекорню
 
 
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