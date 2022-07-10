https://ria.ru/20220710/voennye-1801534241.html

Украинские военные не будут присутствовать на параде 14 июля во Франции

Украинские военные не будут присутствовать на параде 14 июля во Франции - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские военные не будут присутствовать на параде 14 июля во Франции

Украинские военные не будут присутствовать на военном параде по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля во Франции, заявил французский министр вооруженных сил... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T14:37

2022-07-10T14:37

2022-07-10T14:37

украина

франция

нато

олаф шольц

себастьян лекорню

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731685834_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_6e580d773f7e47bb03164766b2966a67.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные не будут присутствовать на военном параде по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля во Франции, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.Обсуждая поставки оружия на Украину, Лекорню подчеркнул, что Париж старается о них слишком много не говорить. "Недостаток прозрачности" в этом вопросе он обосновал тем, что французская сторона предпочитает словам действия.При этом министр опроверг информацию, согласно которой Франция поставила Украине оборудования на 160 миллионов евро - на меньшую сумму, чем Польша и Норвегия."Уже сейчас эти показатели неверны. Сумма значительно выше", - подчеркнул он. По мнению Лекорню, следует также принимать во внимание стратегическое преимущество, которое дает оружие, регулярность поставок и степень обученности солдат. Вместе с тем, он указал на то, что помогать Украине не значит быть "воюющей стороной".Согласно министру, поставки вооружений не должны ослабить Францию. "Мы должны быть в состоянии восполнить то, что мы даем", - добавил он.Комментируя инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро, Лекорню сказал, что считает заявление коллеги "хорошей новостью".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220709/podderzhka-1801450218.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, нато, олаф шольц, себастьян лекорню