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СК установил причастность ВСУ к преступлениям против граждан Донбасса - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801567688.html
СК установил причастность ВСУ к преступлениям против граждан Донбасса
СК установил причастность ВСУ к преступлениям против граждан Донбасса - РИА Новости, 10.07.2022
СК установил причастность ВСУ к преступлениям против граждан Донбасса
Следственный комитет России установил причастность украинских силовиков к новым преступлениям против мирных граждан Донбасса, возбуждены уголовные дела,... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:15
2022-07-10T19:15
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Следственный комитет России установил причастность украинских силовиков к новым преступлениям против мирных граждан Донбасса, возбуждены уголовные дела, сообщает ведомство."В Следственном комитете России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), в отношении военнослужащих", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.Уголовные дела возбуждены против украинских военных 24-й отдельной механизированной бригады Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего. Также против военных 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы. Кроме того, против военных 56-й отдельной мотопехотной бригады: Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко. И против военных 30-й отдельной механизированной бригады Александра Зиневича, Николая Переступняка.По данным следствия, в период с 4 по 10 июля указанные военные совершили преступления, отдавая и исполняя приказы об артобстрелах "из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры" в Донецке, Макеевке, Харцызске, Волновахе, Горловке, Ясиноватой, Снежном, Дебальцевом, населенных пунктах Гольмовский, Александровка, Мироновский, Гагарина, Никитовка, Красный Партизан, Ясиновка, Минеральное, Владимировка, Луганское, Благодатное, Пантелеймоновка, Терновое ДНР, а также Первомайск, Стаханов, Попасная, Северодонецк, Светлогорск, Лисичанск, Горское, Рубежное, Алчевск, Золотое-5, Золотое-1, Золотаревка, Молодежное, Лоскутовка ЛНР."В результате обстрелов населенных пунктов ДНР погиб 21 мирный житель, в том числе четверо несовершеннолетних, 107 мирных жителей, в том числе семеро несовершеннолетних, получили ранения, повреждено 207 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры: здания лицея, детского сада и двух школ", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обстрелах населенных пунктов ЛНР украинскими военными погибли четверо, в том числе ребенок, получили ранения 6 человек, повреждено 52 дома."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для их привлечения к уголовной ответственности", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20220702/prestuplenie-1799793110.html
https://ria.ru/20220709/tribunaly-1801415216.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
19:15 10.07.2022
 
СК установил причастность ВСУ к преступлениям против граждан Донбасса

СК установил причастность украинских военных к преступлениям против граждан Донбасса

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Следственный комитет России установил причастность украинских силовиков к новым преступлениям против мирных граждан Донбасса, возбуждены уголовные дела, сообщает ведомство.
"В Следственном комитете России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), в отношении военнослужащих", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 15:43
СК запросит у Минобороны информацию о преступлениях украинских силовиков
Уголовные дела возбуждены против украинских военных 24-й отдельной механизированной бригады Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего. Также против военных 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы. Кроме того, против военных 56-й отдельной мотопехотной бригады: Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко. И против военных 30-й отдельной механизированной бригады Александра Зиневича, Николая Переступняка.
По данным следствия, в период с 4 по 10 июля указанные военные совершили преступления, отдавая и исполняя приказы об артобстрелах "из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры" в Донецке, Макеевке, Харцызске, Волновахе, Горловке, Ясиноватой, Снежном, Дебальцевом, населенных пунктах Гольмовский, Александровка, Мироновский, Гагарина, Никитовка, Красный Партизан, Ясиновка, Минеральное, Владимировка, Луганское, Благодатное, Пантелеймоновка, Терновое ДНР, а также Первомайск, Стаханов, Попасная, Северодонецк, Светлогорск, Лисичанск, Горское, Рубежное, Алчевск, Золотое-5, Золотое-1, Золотаревка, Молодежное, Лоскутовка ЛНР.
"В результате обстрелов населенных пунктов ДНР погиб 21 мирный житель, в том числе четверо несовершеннолетних, 107 мирных жителей, в том числе семеро несовершеннолетних, получили ранения, повреждено 207 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры: здания лицея, детского сада и двух школ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обстрелах населенных пунктов ЛНР украинскими военными погибли четверо, в том числе ребенок, получили ранения 6 человек, повреждено 52 дома.
"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для их привлечения к уголовной ответственности", - добавляет ведомство.
Бойцы народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 15:08Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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