https://ria.ru/20220710/ukraina-1801567688.html

СК установил причастность ВСУ к преступлениям против граждан Донбасса

СК установил причастность ВСУ к преступлениям против граждан Донбасса - РИА Новости, 10.07.2022

СК установил причастность ВСУ к преступлениям против граждан Донбасса

Следственный комитет России установил причастность украинских силовиков к новым преступлениям против мирных граждан Донбасса, возбуждены уголовные дела,... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T19:15

2022-07-10T19:15

2022-07-10T19:15

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Следственный комитет России установил причастность украинских силовиков к новым преступлениям против мирных граждан Донбасса, возбуждены уголовные дела, сообщает ведомство."В Следственном комитете России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), в отношении военнослужащих", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.Уголовные дела возбуждены против украинских военных 24-й отдельной механизированной бригады Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего. Также против военных 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы. Кроме того, против военных 56-й отдельной мотопехотной бригады: Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко. И против военных 30-й отдельной механизированной бригады Александра Зиневича, Николая Переступняка.По данным следствия, в период с 4 по 10 июля указанные военные совершили преступления, отдавая и исполняя приказы об артобстрелах "из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры" в Донецке, Макеевке, Харцызске, Волновахе, Горловке, Ясиноватой, Снежном, Дебальцевом, населенных пунктах Гольмовский, Александровка, Мироновский, Гагарина, Никитовка, Красный Партизан, Ясиновка, Минеральное, Владимировка, Луганское, Благодатное, Пантелеймоновка, Терновое ДНР, а также Первомайск, Стаханов, Попасная, Северодонецк, Светлогорск, Лисичанск, Горское, Рубежное, Алчевск, Золотое-5, Золотое-1, Золотаревка, Молодежное, Лоскутовка ЛНР."В результате обстрелов населенных пунктов ДНР погиб 21 мирный житель, в том числе четверо несовершеннолетних, 107 мирных жителей, в том числе семеро несовершеннолетних, получили ранения, повреждено 207 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры: здания лицея, детского сада и двух школ", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обстрелах населенных пунктов ЛНР украинскими военными погибли четверо, в том числе ребенок, получили ранения 6 человек, повреждено 52 дома."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для их привлечения к уголовной ответственности", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20220702/prestuplenie-1799793110.html

https://ria.ru/20220709/tribunaly-1801415216.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)