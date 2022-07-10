СК установил причастность ВСУ к преступлениям против граждан Донбасса
СК установил причастность украинских военных к преступлениям против граждан Донбасса
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Следственный комитет России установил причастность украинских силовиков к новым преступлениям против мирных граждан Донбасса, возбуждены уголовные дела, сообщает ведомство.
"В Следственном комитете России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), в отношении военнослужащих", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Уголовные дела возбуждены против украинских военных 24-й отдельной механизированной бригады Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего. Также против военных 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы. Кроме того, против военных 56-й отдельной мотопехотной бригады: Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко. И против военных 30-й отдельной механизированной бригады Александра Зиневича, Николая Переступняка.
По данным следствия, в период с 4 по 10 июля указанные военные совершили преступления, отдавая и исполняя приказы об артобстрелах "из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры" в Донецке, Макеевке, Харцызске, Волновахе, Горловке, Ясиноватой, Снежном, Дебальцевом, населенных пунктах Гольмовский, Александровка, Мироновский, Гагарина, Никитовка, Красный Партизан, Ясиновка, Минеральное, Владимировка, Луганское, Благодатное, Пантелеймоновка, Терновое ДНР, а также Первомайск, Стаханов, Попасная, Северодонецк, Светлогорск, Лисичанск, Горское, Рубежное, Алчевск, Золотое-5, Золотое-1, Золотаревка, Молодежное, Лоскутовка ЛНР.
"В результате обстрелов населенных пунктов ДНР погиб 21 мирный житель, в том числе четверо несовершеннолетних, 107 мирных жителей, в том числе семеро несовершеннолетних, получили ранения, повреждено 207 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры: здания лицея, детского сада и двух школ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обстрелах населенных пунктов ЛНР украинскими военными погибли четверо, в том числе ребенок, получили ранения 6 человек, повреждено 52 дома.
"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для их привлечения к уголовной ответственности", - добавляет ведомство.