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Киев призвал Оттаву отменить решение вернуть турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 10.07.2022
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Киев призвал Оттаву отменить решение вернуть турбину для "Северного потока"
Киев призвал Оттаву отменить решение вернуть турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 10.07.2022
Киев призвал Оттаву отменить решение вернуть турбину для "Северного потока"
Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для "Северного потока". РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:44
2022-07-10T22:43
экономика
канада
россия
германия
евросоюз
газпром
северный поток
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для "Северного потока".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Канада уже приняла решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По информации источника Рейтера, решение вернуть турбину уже принято, турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее "Газпрому"."Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима", - говорится в заявлении минэнерго в Facebook*.В ведомстве отметили, что разочарованы решением Канады. В минэнерго считают, что поставлять газ в Германию Россия может и без турбины. "Во-первых, компрессорная станция Северного потока-1 оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Во-вторых, Россия может продолжить непрерывные поставки газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка Северным потоком-1 невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину", - добавили в министерстве."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали - основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801543023.html
https://ria.ru/20220709/turbina-1801363009.html
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экономика, канада, россия, германия, евросоюз, газпром, северный поток
18:44 10.07.2022 (обновлено: 22:43 10.07.2022)
 
Киев призвал Оттаву отменить решение вернуть турбину для "Северного потока"

Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение вернуть турбину для "Северного потока"

© AFP 2022 / John MacDougallТерминал газопровода "Северный поток" в Любмине, Германия
Терминал газопровода Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Терминал газопровода "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для "Северного потока".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Канада уже приняла решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По информации источника Рейтера, решение вернуть турбину уже принято, турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее "Газпрому".
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
15:46
Киев негативно воспринял решение Канады по турбине для "Северного потока"
"Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима", - говорится в заявлении минэнерго в Facebook*.
В ведомстве отметили, что разочарованы решением Канады. В минэнерго считают, что поставлять газ в Германию Россия может и без турбины. "Во-первых, компрессорная станция Северного потока-1 оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Во-вторых, Россия может продолжить непрерывные поставки газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка Северным потоком-1 невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину", - добавили в министерстве.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали - основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Газопровод Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 02:13
СМИ узнало о решении Канады по турбине для "Газпрома"
 
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