В ноутбуке украинского морпеха нашли видеоуроки инструкторов США
В ноутбуке украинского морпеха нашли папку "Уроки инструкторов США"
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. На жестком диске, изъятом из ноутбука украинского морпеха, обнаружена папка "Уроки инструкторов США" с видеороликами, обучающими обращению с винтовкой AR-15, и тренировками по высокоточной стрельбе, составленными американскими инструкторами, передаёт корреспондент РИА Новости.
Курс обучения был разделен на 4 части: "How An AR-15 Rifle Works - Components" (Как работает винтовка AR-15 - Составные части), "How An AR-15 Rifle Works - Functions" (Как работает винтовка AR-15 - Функционал), "How An AR-15 Rifle Works rnds Burst Fire" (Как работает винтовка AR-15 - огонь очередями), "How An AR-15 Rifle Works - Select Fire Fully Automatic" (Как работает винтовка AR-15 - переключение режима огня в полностью автоматический). Все ролики исполнены с применением качественной компьютерной графики и подробно раскрывают перед зрителем устройство боевого оружия.
26 мая, 14:03Донбасс. Геноцид. 2014-2022Школа НАТО. Кого и чему учили западные военные инструкторы на УкраинеОбращение с современным оружием, минирование дорог и подрыв автомобилей, проведение диверсий и терактов. Масштабы "учебной программы", с которой на Украину приезжали иностранные военные инструкторы, впечатляют. Тренировали они не только военнослужащих ВСУ, но и бойцов националистических батальонов.
Отдельно в папке украинского боевика фигурировал двухчасовой американский курс "Тренировки по высокоточной стрельбе". Учебный курс полностью переведен на русский язык. Обучающие инструкторы - американцы. Оружие, на котором они демонстрируют свои стрелковые навыки, - "натовского" образца.
Винтовка AR-15 выпускается в том числе компанией Кольт и является полуавтоматической "гражданской" версией американской автоматической штурмовой винтовки М-16 стоящей на вооружении армии США с 1960 годов по настоящее время.