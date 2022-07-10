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В ноутбуке украинского морпеха нашли видеоуроки инструкторов США - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801557997.html
В ноутбуке украинского морпеха нашли видеоуроки инструкторов США
В ноутбуке украинского морпеха нашли видеоуроки инструкторов США - РИА Новости, 10.07.2022
В ноутбуке украинского морпеха нашли видеоуроки инструкторов США
На жестком диске, изъятом из ноутбука украинского морпеха, обнаружена папка "Уроки инструкторов США" с видеороликами, обучающими обращению с винтовкой AR-15, и... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:00
2022-07-10T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сша
украина
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. На жестком диске, изъятом из ноутбука украинского морпеха, обнаружена папка "Уроки инструкторов США" с видеороликами, обучающими обращению с винтовкой AR-15, и тренировками по высокоточной стрельбе, составленными американскими инструкторами, передаёт корреспондент РИА Новости.Курс обучения был разделен на 4 части: "How An AR-15 Rifle Works - Components" (Как работает винтовка AR-15 - Составные части), "How An AR-15 Rifle Works - Functions" (Как работает винтовка AR-15 - Функционал), "How An AR-15 Rifle Works rnds Burst Fire" (Как работает винтовка AR-15 - огонь очередями), "How An AR-15 Rifle Works - Select Fire Fully Automatic" (Как работает винтовка AR-15 - переключение режима огня в полностью автоматический). Все ролики исполнены с применением качественной компьютерной графики и подробно раскрывают перед зрителем устройство боевого оружия.Отдельно в папке украинского боевика фигурировал двухчасовой американский курс "Тренировки по высокоточной стрельбе". Учебный курс полностью переведен на русский язык. Обучающие инструкторы - американцы. Оружие, на котором они демонстрируют свои стрелковые навыки, - "натовского" образца.Винтовка AR-15 выпускается в том числе компанией Кольт и является полуавтоматической "гражданской" версией американской автоматической штурмовой винтовки М-16 стоящей на вооружении армии США с 1960 годов по настоящее время.
https://ria.ru/20220526/instruktor-1790802889.html
https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html
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Дарья Буймова
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в мире, технологии, сша, украина
18:00 10.07.2022
 
В ноутбуке украинского морпеха нашли видеоуроки инструкторов США

В ноутбуке украинского морпеха нашли папку "Уроки инструкторов США"

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. На жестком диске, изъятом из ноутбука украинского морпеха, обнаружена папка "Уроки инструкторов США" с видеороликами, обучающими обращению с винтовкой AR-15, и тренировками по высокоточной стрельбе, составленными американскими инструкторами, передаёт корреспондент РИА Новости.
Курс обучения был разделен на 4 части: "How An AR-15 Rifle Works - Components" (Как работает винтовка AR-15 - Составные части), "How An AR-15 Rifle Works - Functions" (Как работает винтовка AR-15 - Функционал), "How An AR-15 Rifle Works rnds Burst Fire" (Как работает винтовка AR-15 - огонь очередями), "How An AR-15 Rifle Works - Select Fire Fully Automatic" (Как работает винтовка AR-15 - переключение режима огня в полностью автоматический). Все ролики исполнены с применением качественной компьютерной графики и подробно раскрывают перед зрителем устройство боевого оружия.
Скриншот публикации белорусского СМИ NEXTA, по сообщению которого, члены нацбатальона Азов стали первыми, для кого инструкторы НАТО провели обучение по использованию противотанковых комплексов NLAW.
26 мая, 14:03Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Школа НАТО. Кого и чему учили западные военные инструкторы на УкраинеОбращение с современным оружием, минирование дорог и подрыв автомобилей, проведение диверсий и терактов. Масштабы "учебной программы", с которой на Украину приезжали иностранные военные инструкторы, впечатляют. Тренировали они не только военнослужащих ВСУ, но и бойцов националистических батальонов.
Отдельно в папке украинского боевика фигурировал двухчасовой американский курс "Тренировки по высокоточной стрельбе". Учебный курс полностью переведен на русский язык. Обучающие инструкторы - американцы. Оружие, на котором они демонстрируют свои стрелковые навыки, - "натовского" образца.
Винтовка AR-15 выпускается в том числе компанией Кольт и является полуавтоматической "гражданской" версией американской автоматической штурмовой винтовки М-16 стоящей на вооружении армии США с 1960 годов по настоящее время.
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Такого раньше не было". С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе
 
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