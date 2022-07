https://ria.ru/20220710/ukraina-1801557997.html

В ноутбуке украинского морпеха нашли видеоуроки инструкторов США

В ноутбуке украинского морпеха нашли видеоуроки инструкторов США

2022-07-10T18:00

ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. На жестком диске, изъятом из ноутбука украинского морпеха, обнаружена папка "Уроки инструкторов США" с видеороликами, обучающими обращению с винтовкой AR-15, и тренировками по высокоточной стрельбе, составленными американскими инструкторами, передаёт корреспондент РИА Новости.Курс обучения был разделен на 4 части: "How An AR-15 Rifle Works - Components" (Как работает винтовка AR-15 - Составные части), "How An AR-15 Rifle Works - Functions" (Как работает винтовка AR-15 - Функционал), "How An AR-15 Rifle Works rnds Burst Fire" (Как работает винтовка AR-15 - огонь очередями), "How An AR-15 Rifle Works - Select Fire Fully Automatic" (Как работает винтовка AR-15 - переключение режима огня в полностью автоматический). Все ролики исполнены с применением качественной компьютерной графики и подробно раскрывают перед зрителем устройство боевого оружия.Отдельно в папке украинского боевика фигурировал двухчасовой американский курс "Тренировки по высокоточной стрельбе". Учебный курс полностью переведен на русский язык. Обучающие инструкторы - американцы. Оружие, на котором они демонстрируют свои стрелковые навыки, - "натовского" образца.Винтовка AR-15 выпускается в том числе компанией Кольт и является полуавтоматической "гражданской" версией американской автоматической штурмовой винтовки М-16 стоящей на вооружении армии США с 1960 годов по настоящее время.

