https://ria.ru/20220710/tanki-1801527159.html

ВС России уничтожили почти четыре тысячи украинских танков и бронемашин

ВС России уничтожили почти четыре тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 10.07.2022

ВС России уничтожили почти четыре тысячи украинских танков и бронемашин

Уже почти 4 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:20

2022-07-10T13:20

2022-07-10T13:20

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уже почти 4 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия