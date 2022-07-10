https://ria.ru/20220710/svyatilische-1801297256.html

"Послание с того света". Что нашли в затерянном святилище индейцев

"Послание с того света". Что нашли в затерянном святилище индейцев - РИА Новости, 10.07.2022

"Послание с того света". Что нашли в затерянном святилище индейцев

Археологи обнаружили в Перу древнеиндейский ритуальный комплекс. Невзрачное на первый взгляд святилище было настоящей лабораторией смерти: здесь готовили к... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:00

2022-07-10T08:00

2022-07-10T08:11

религия

перу

сша

польша

стэнфордский университет

аналитика - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801273333_0:48:1440:858_1920x0_80_0_0_4bc32970b717d5dd8efb10f7da41f77e.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Археологи обнаружили в Перу древнеиндейский ритуальный комплекс. Невзрачное на первый взгляд святилище было настоящей лабораторией смерти: здесь готовили к загробному миру жертв кровавых ритуалов. Подобные традиции существовали и у других народов доколумбовой Америки. Длинный лабиринтВ VI-III тысячелетиях до нашей эры северные нагорья Анд населяла цивилизация чавин. Хотя регион исследуют больше века, сведения о древнем народе отрывочные.Поэтому недавняя находка археологов из Стэнфордского университета стала для научного сообщества сенсацией. При раскопках Чавин-де-Уантара — одного из центров чавинской культуры в 400 километрах от столицы Перу — обнаружили систему подземных ходов."Это выложенные камнем и крытые каменными балками коридоры, камеры и ниши, достаточно большие, чтобы через них можно было пройти", — заявил руководитель экспедиции Джон Рик.Все проходы вели к главной галерее, где ученые нашли две большие чаши. На одной — символическое изображение птицы кондор. Индейцы чавин почитали ее.Коллега Джона Рика, антрополог Ричард Бургер, отметил: сосуды, вероятно, были ступками, в которых измельчали психоделические вещества для религиозных церемоний."В Чавине, — рассказал он, — существовала традиция вдыхать специальный табак, который добывали из стручков дерева вилка. Растение содержит сильное галлюциногенное вещество, которое вызывает переживания, схожие с религиозно-мистическим опытом".О верованиях известно пока немного. Но, как отметил специалист, находка может решить давний вопрос."Некоторые из камер, — сказал он, — могли использовать для сенсорной депривации или дезориентации жертв. Другие — для поклонения или хранения ритуального оборудования. В одном из помещений мы обнаружили множество труб, вырезанных из морских раковин, — тоже для жертвоприношений".Участники экспедиции уверены: Чавин-де-Уантар был крупным культовым центром. Людей, которых посвящали богам, здесь не просто убивали. Их тщательно готовили, изменяя сознание.Дети были в приоритетеЧавин — не единственные, кто экспериментировал с психоделиками. Их соседи — инки — применяли эти вещества для достижения чувства эйфории и беспечности. Именно с таким состоянием связывали представления о загробном мире, который называли Уку Пача. Душа там пребывает в вечном блаженстве, не испытывая никаких потребностей.В 1999-м совместная экспедиция археологов из США, Польши и Перу изучала древний храм на границе Чили и Аргентины. В руинах святилища исследователи нашли мумии трех детей в возрасте от шести до тринадцати лет.Тела были в отличном состоянии, поскольку находились недалеко от вершины вулкана Льюльяйльяко на высоте более шести тысяч метров. Ученые установили: дети жили примерно пятьсот лет назад — в период расцвета империи инков.Анализ волос показал, что в последние два года перед смертью резко изменился их рацион: от картофеля (еды бедняков) — до мяса и кукурузы (пищи знати). Исследователи предположили, что это совпало с выбором детей для жертвоприношения.Историки отмечают: практика человеческих жертв — капакоча — была обычной для цивилизации инков. Как правило, обряд проводили перед важными праздниками или после побед в сражениях."Из испанских хроник мы знаем, что инки выбирали для этого одаренных детей, привлекательных женщин или девушек. Специальный жрец занимался их поиском, а затем забирал из семьи", — рассказывает участница экспедиции Эмма Браун, профессор Брэдфордского университета.В образцах волос ученые обнаружили нечто поразительное. Выяснилось, что в последние месяцы жизни детям давали крепкий алкоголь и листья коки.Кроме того, в биологическом материале присутствовали следы напитка аяуаска. Инки традиционно использовали его в ритуалах. Этот настой из листьев южноамериканского винограда яге вызывал сильнейшие зрительные галлюцинации."Дети знали, что с ними произойдет, за несколько недель до церемонии. Без психотропных препаратов они, скорее всего, не пошли бы на это добровольно", — говорит Эмма Браун.Ученый также обращает внимание, что на телах нет признаков насильственной смерти. "Мы полагаем, что их подняли на вершину вулкана и оставили погибать, — заключает она. — На такой высоте под воздействием крепкого алкоголя, психотропных веществ и холода они умерли относительно тихо".Сперва любили, затем убивалиАцтеки, жившие в Мезоамерике в XIV-XVI веках, в ритуалах также прибегали к свойствам различных психоделиков.В основе их мифологии — представление об абсолютной подчиненности человеческих судеб воле богов. Те, в свою очередь, требовали для поддержания собственной жизни суровой платы."Несчастным индейцам рассекали кремневыми ножами грудь, вырывали сердце, его и кровь преподносили идолам. Тела сбрасывали с пирамиды. После отрезали ноги, руки и голову и съедали их на пиршествах", — писал один из участников экспедиции испанских конкистадоров Берналь Диас.По его воспоминаниям, люди шли на смерть, не противясь судьбе. Все потому, что ацтеки знали, как успокоить жертв. Чаще всего одурманивали дымом костра, в который подбрасывали коноплю. Иногда поили пульке — настойкой из сока агавы.Испанский миссионер Бернардино де Саагун оставил подробное описание обряда с применением этого напитка."В главный праздник ацтеков Токстатль в жертву приносили самого прекрасного юношу из пленных, — свидетельствовал монах. — Молодого человека наряжали в золотые украшения и проявляли знаки внимания. В последний день жизни отвозили на отдельный остров. Там жрецы поили его дурманящим снадобьем, а затем вскрывали грудную клетку и доставали сердце".Вегетарианство появилось у ацтеков лишь на закате их истории. Различные психоделические вещества использовали только жрецы при дворе Монтесумы II. Галлюцинации они считали картинами из будущего. Любопытно, что никто из провидцев так и не разглядел, что приближается конец империи.

https://ria.ru/20210724/gorod-1742573520.html

перу

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

перу, сша, польша, стэнфордский университет, аналитика - религия и мировоззрение