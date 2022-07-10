https://ria.ru/20220710/stoyanov-1801206429.html

Биография Юрия Стоянова

Биография Юрия Стоянова - РИА Новости, 10.07.2022

Биография Юрия Стоянова

Российский актер театра и кино, телеведущий Юрий Николаевич Стоянов родился 10 июля 1957 года в деревне Бородино под Одессой (Украина). РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T04:05

2022-07-10T04:05

2022-07-10T04:05

справки

юрий стоянов

илья олейников

вгтрк

одесская киностудия

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Российский актер театра и кино, телеведущий Юрий Николаевич Стоянов родился 10 июля 1957 года в деревне Бородино под Одессой (Украина).В школьные годы занимался в драмкружке при Одесской киностудии, посещал поэтическую студию, а также учился в музыкальной школе по классу гитары.В 1978 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), курс Владимира Левертова.В том же году поступил в труппу Ленинградского академического Большого Драматического театра (БДТ) им. М. Горького (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова), где работал до 1995 года. Одной из самых заметных ролей, сыгранных на сцене БДТ, стала роль Моцарта в спектакле Георгия Товстоногова "Амадеус".В 2010 году дебютировал на сцене МХТ имени А. П. Чехова в роли Кочкарева в спектакле Игоря Золотовицкого "Женитьба", бессменно играл эту роль более 10 лет. В качестве режиссера поставил спектакль "Игра в "Городки" (2018). Выступал на сцене театра "Балтийский дом" (Санкт-Петербург) в спектакле "Перезагрузка" (2006). Был также занят в спектакле "Вишневый сад" (2011) по пьесе Антона Чехова (антреприза Вадима Дубовицкого, "LA'Театр"), участвовал в постановке "Кино на сцене. Покровские Ворота" (2017) в Театре имени М.Н. Ермоловой. С 1991 по 1993 год работал на Ленинградском телевидении в качестве режиссера и ведущего программ. Вместе с актером Ильей Олейниковым (1947-2012) снимался в передаче "Адамово яблоко", где вел рубрику "Анекдоты от Адама до наших дней". В 1993 году Стоянов и Олейников создали на ВГТРК "Россия" юмористическую программу "Городок". Проект Стоянова и Олейникова, в котором они были единственными исполнителями всех образов и примерили на себя множество ролей, как мужских, так и женских, стал широко известен и завоевал симпатии зрителей.За всю историю существования передачи ее четыре раза награждали премией "ТЭФИ". Программу транслировали не только в России, но и в странах Евросоюза. Выпуск передачи был прекращен в 2012 году после смерти Ильи Олейникова.С 2013 по 2015 год Юрий Стоянов вел программу "Большая семья" на канале "Культура". С 2013 по 2014 год вел музыкальное телешоу "Живой звук" на канале "Россия-1", в 2019 году там же вышло юмористическое шоу Юрия Стоянова "100янов". Юрий Стоянов известен также в качестве киноактера. В кино он дебютировал в 1974 году, снявшись в эпизодической роли в фильме Юрия Дубровина "Великое противостояние". В дальнейшем Стоянов сыграл главные роли в таких фильмах как "Ландыш серебристый" (2000), "С ног на голову" (2003), "Рекламная пауза" (2005), "Заяц над бездной" (2006), "12" (2007), "Марево" (2008), "Очень русский детектив" (2008), "Человек у окна" (2009), "Морозко" (2010), "Ласточкино гнездо" (2011), "На крыльях" (2013), "Москва никогда не спит" (2014), "Можете звать меня папой" (2016), "За кулисами" (2019), "Гости из прошлого" (2020), "Вампиры средней полосы" (2021), "Папы" (2021), "Запасный выход" (2022) и др.Юрий Стоянов также озвучивал героев в мультипликационных фильмах "Кукарача 3D" (2011), "Снежная королева" (2012), "Крякнутые каникулы" (2016), "Синдбад: Пираты семи штормов" (2016), "Гурвинек: Волшебная игра" (2017) и др. С 2010 года Юрий Стоянов сотрудничает с Московской филармонией в качестве чтеца. Он принял участие в проекте "Сказки с оркестром", исполнив композицию по сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". В 2012-2013 годах принял участие в исполнении двух литературно-музыкальных композиций "Повести Белкина" Александра Пушкина (совместно с симфоническим оркестром радио "Орфей", дирижер Владимир Понькин) и "Декамерон" Джованни Боккаччо (с ансамблем солистов "Мадригал" Московской филармонии). В текущем сезоне участвует в концерте "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен. Юрий Стоянов выпустил книги "До встречи в "Городке" (1997, в соавторстве с Ильей Олейниковым)и "Игра в "Городки" (2017).Является членом Совета по Общественному телевидению, советником дирекции филиала ФГУП ВГТРК ГТК "Телеканал Россия". Народный артист Российской Федерации (2001).Награжден орденами Почета (2012), Александра Невского (2018), Почетной грамотой правительства Российской Федерации (2021). Лауреат премии "Золотой орел" (2008). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, юрий стоянов, илья олейников, вгтрк, одесская киностудия