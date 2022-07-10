https://ria.ru/20220710/sssr-1801493676.html

Большинство россиян хотят возрождения советских брендов, показал опрос

Большинство россиян хотят возрождения советских брендов, показал опрос - РИА Новости, 10.07.2022

Большинство россиян хотят возрождения советских брендов, показал опрос

Большинство россиян поддерживают идею возрождения советских брендов, наиболее целесообразным видится возвращение брендов по выпуску автомобилей, еды и напитков, РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:07

2022-07-10T08:07

2022-07-10T09:28

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россия

экономика

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство россиян поддерживают идею возрождения советских брендов, наиболее целесообразным видится возвращение брендов по выпуску автомобилей, еды и напитков, одежды и обуви, а также парфюмерии и бытовой химии, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Российские власти после введения против страны западных санкций заявили о планах по возрождению некоторых российских автомобильных брендов - "Москвича", "Волги" и "Победы"."Необходимым возрождать советские бренды на фоне ухода иностранных компаний из России считают 83% российских граждан. Речь идет в том числе о таких брендах, как "Москвич", "Волга" и "Победа" (автомобили), а также "Орск" (холодильники) и "Кама" (велосипеды). Около 12% граждан придерживаются противоположной точки зрения, остальные 5% затруднились с ответом", - сказано в исследовании, которое было проведено в июле среди пяти тысяч жителей всех регионов страны.Сторонники возрождения советских брендов объясняют свое мнение тем, что это укрепит экономику за счет эффективного импортозамещения (так ответили 36% респондентов), поддержит отечественных предпринимателей (29%), предотвратит возможный дефицит товаров (22%), выведет на рынок качественную продукцию по доступной цене (13%).Участники исследования считают наиболее целесообразным реанимировать бренды по выпуску автомобилей (так ответили 26% респондентов), еды и напитков (21%), одежды и обуви (15%), парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%), самолетов (3%). Еще 12% выбрали вариант ответа "Другое". При этом 9% уверены, что советские бренды нужно возрождать во всех возможных отраслях.Критики данной тенденции полагают, что реанимированные бренды не смогут конкурировать с современными торговыми марками в плане качества своей продукции - такой ответ дали 48% опрошенных из числа скептиков. По мнению 24% респондентов, лучше создавать новые бренды, чем возрождать те, которые не прошли проверку временем. Еще 17% не поддерживают эту тенденцию, поскольку у них остался неприятный опыт использования продукции советских брендов, а каждый одиннадцатый россиянин (11%) не верит в возможность полноценного возрождения советских торговых марок: есть риск, что это произойдет на словах, а не на практике.Положительные ассоциации советские вещи вызывают у 62% участников исследования. По их словам, в СССР делали в основном надежные (такое определение дали 84% респондентов) и доступные по цене вещи (87%), которые служили нескольким поколениям (91%). У 30% опрошенных возникают нейтральные ассоциации при воспоминании о сделанных в СССР вещах, а у 8% – отрицательные.

https://ria.ru/20220707/moskvich-1800999694.html

https://ria.ru/20220707/lyubov-1800840922.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ссср, россия, экономика