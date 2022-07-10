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Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/slavyansk-1801524352.html
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске - РИА Новости, 10.07.2022
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске
Российские военные ударили по складу с боеприпасами НАТО в Славянске, в результате убиты до ста украинских боевиков, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:57
2022-07-10T14:12
в мире
специальная военная операция на украине
славянск
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские военные ударили по складу с боеприпасами НАТО в Славянске, в результате убиты до ста украинских боевиков, сообщили в Минобороны."Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянск. Уничтожено до ста человек личного состава", — говорится в заявлении ведомства.Также ликвидированы более тысячи артиллерийских снарядов для гаубиц М777 американского производства и около 700 реактивных снарядов для РСЗО "Град".Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Вооруженные силы наносят удары по инфраструктуре и объектам ВСУ в рамках военной операции России на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220710/kraken-1801523773.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, славянск, сша, вооруженные силы украины
12:57 10.07.2022 (обновлено: 14:12 10.07.2022)
 
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске

Минобороны заявило об уничтожении в Славянске тысячи снарядов к американским гаубицам М777

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРСлавянск
Славянск - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Славянск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские военные ударили по складу с боеприпасами НАТО в Славянске, в результате убиты до ста украинских боевиков, сообщили в Минобороны.
"Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянск. Уничтожено до ста человек личного состава", — говорится в заявлении ведомства.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
12:54Специальная военная операция на Украине
ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"
Также ликвидированы более тысячи артиллерийских снарядов для гаубиц М777 американского производства и около 700 реактивных снарядов для РСЗО "Град".
Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Вооруженные силы наносят удары по инфраструктуре и объектам ВСУ в рамках военной операции России на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскСШАВооруженные силы Украины
 
 
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