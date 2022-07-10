https://ria.ru/20220710/slavyansk-1801524352.html
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске - РИА Новости, 10.07.2022
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске
Российские военные ударили по складу с боеприпасами НАТО в Славянске, в результате убиты до ста украинских боевиков, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:57
2022-07-10T12:57
2022-07-10T14:12
в мире
специальная военная операция на украине
славянск
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские военные ударили по складу с боеприпасами НАТО в Славянске, в результате убиты до ста украинских боевиков, сообщили в Минобороны."Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянск. Уничтожено до ста человек личного состава", — говорится в заявлении ведомства.Также ликвидированы более тысячи артиллерийских снарядов для гаубиц М777 американского производства и около 700 реактивных снарядов для РСЗО "Град".Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Вооруженные силы наносят удары по инфраструктуре и объектам ВСУ в рамках военной операции России на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220710/kraken-1801523773.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, сша, вооруженные силы украины
12:57 10.07.2022 (обновлено: 14:12 10.07.2022)
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске
Минобороны заявило об уничтожении в Славянске тысячи снарядов к американским гаубицам М777