19:40 10.07.2022 (обновлено: 21:39 10.07.2022)
Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции
Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции в Турцию
Стокгольм. Архивное фото
АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Швеция может выдать Турции несколько членов Рабочей партии Курдистана (РПК) после подписания меморандума в Мадриде, сообщил телеканал TRT Haber.
"Процесс относительно соглашения, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией, продолжается. Все внимание было приковано к ответам Швеции на запросы Турции об экстрадиции. Сообщается, что Швеция подготовила список из десяти членов РПК, подлежащих экстрадиции", — рассказали в эфире.
"Однако после подписания меморандума стали появляться шаги, которые свидетельствовали об ускорении процесса. Первые признаки этих шагов появились в шведских СМИ", — уточнил телеканал.
По данным TRT Haber, выдачу преступников в Швеции регулирует закон № 668 от 1957 года. По действующим правилам, страна, запрашивающая экстрадицию, должна направить документы в шведский Минюст, откуда запрос уходит в прокуратуру. Надзорное ведомство представляет свое заключение правительству, которое принимает окончательное решение.
"Однако лицо, экстрадиция которого запрашивается, имеет право обжаловать это решение, которое не является окончательным, в Верховном суде", — заключил телеканал.
Шестого июля стало известно, что министр юстиции Турции Бекир Боздаг направил письменное требование Швеции и Финляндии по экстрадиции членов запрещенных в стране Рабочей партии Курдистана и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). В Минюсте Швеции РИА Новости сообщили, что не располагают подобными официальными документами.
Швеция, Финляндия и Турция накануне саммита НАТО в Мадриде подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух североевропейских государств к блоку. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.