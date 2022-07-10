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Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции - РИА Новости, 10.07.2022
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Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции
Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции - РИА Новости, 10.07.2022
Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции
Швеция может выдать Турции несколько членов Рабочей партии Курдистана (РПК) после подписания меморандума в Мадриде, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:40
2022-07-10T21:39
в мире
швеция
турция
бекир боздаг
фетхуллах гюлен
финляндия
рабочая партия курдистана
нато
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АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Швеция может выдать Турции несколько членов Рабочей партии Курдистана (РПК) после подписания меморандума в Мадриде, сообщил телеканал TRT Haber.Уточняется, что с 2019 по 2022 год Анкара направила 16 прошений о выдаче, из них Стокгольм одобрил три."Однако после подписания меморандума стали появляться шаги, которые свидетельствовали об ускорении процесса. Первые признаки этих шагов появились в шведских СМИ", — уточнил телеканал.По данным TRT Haber, выдачу преступников в Швеции регулирует закон № 668 от 1957 года. По действующим правилам, страна, запрашивающая экстрадицию, должна направить документы в шведский Минюст, откуда запрос уходит в прокуратуру. Надзорное ведомство представляет свое заключение правительству, которое принимает окончательное решение."Однако лицо, экстрадиция которого запрашивается, имеет право обжаловать это решение, которое не является окончательным, в Верховном суде", — заключил телеканал.Шестого июля стало известно, что министр юстиции Турции Бекир Боздаг направил письменное требование Швеции и Финляндии по экстрадиции членов запрещенных в стране Рабочей партии Курдистана и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). В Минюсте Швеции РИА Новости сообщили, что не располагают подобными официальными документами.Швеция, Финляндия и Турция накануне саммита НАТО в Мадриде подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух североевропейских государств к блоку. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
https://ria.ru/20220706/turtsiya-1800644827.html
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в мире, швеция, турция, бекир боздаг, фетхуллах гюлен, финляндия, рабочая партия курдистана, нато
19:40 10.07.2022 (обновлено: 21:39 10.07.2022)
 
Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции

Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции в Турцию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Швеция может выдать Турции несколько членов Рабочей партии Курдистана (РПК) после подписания меморандума в Мадриде, сообщил телеканал TRT Haber.
"Процесс относительно соглашения, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией, продолжается. Все внимание было приковано к ответам Швеции на запросы Турции об экстрадиции. Сообщается, что Швеция подготовила список из десяти членов РПК, подлежащих экстрадиции", — рассказали в эфире.
Уточняется, что с 2019 по 2022 год Анкара направила 16 прошений о выдаче, из них Стокгольм одобрил три.
"Однако после подписания меморандума стали появляться шаги, которые свидетельствовали об ускорении процесса. Первые признаки этих шагов появились в шведских СМИ", — уточнил телеканал.
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Турция потребовала от Швеции и Финляндии экстрадировать членов РПК и FETO
По данным TRT Haber, выдачу преступников в Швеции регулирует закон № 668 от 1957 года. По действующим правилам, страна, запрашивающая экстрадицию, должна направить документы в шведский Минюст, откуда запрос уходит в прокуратуру. Надзорное ведомство представляет свое заключение правительству, которое принимает окончательное решение.
"Однако лицо, экстрадиция которого запрашивается, имеет право обжаловать это решение, которое не является окончательным, в Верховном суде", — заключил телеканал.
Шестого июля стало известно, что министр юстиции Турции Бекир Боздаг направил письменное требование Швеции и Финляндии по экстрадиции членов запрещенных в стране Рабочей партии Курдистана и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). В Минюсте Швеции РИА Новости сообщили, что не располагают подобными официальными документами.
Швеция, Финляндия и Турция накануне саммита НАТО в Мадриде подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух североевропейских государств к блоку. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
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В миреШвецияТурцияБекир БоздагФетхуллах ГюленФинляндияРабочая партия КурдистанаНАТО
 
 
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