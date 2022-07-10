https://ria.ru/20220710/shvetsiya-1801572073.html

Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции

Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции - РИА Новости, 10.07.2022

Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции

Швеция может выдать Турции несколько членов Рабочей партии Курдистана (РПК) после подписания меморандума в Мадриде, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T19:40

2022-07-10T19:40

2022-07-10T21:39

в мире

швеция

турция

бекир боздаг

фетхуллах гюлен

финляндия

рабочая партия курдистана

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_7426ff4a92672e24d90255b3d3e8948b.jpg

АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Швеция может выдать Турции несколько членов Рабочей партии Курдистана (РПК) после подписания меморандума в Мадриде, сообщил телеканал TRT Haber.Уточняется, что с 2019 по 2022 год Анкара направила 16 прошений о выдаче, из них Стокгольм одобрил три."Однако после подписания меморандума стали появляться шаги, которые свидетельствовали об ускорении процесса. Первые признаки этих шагов появились в шведских СМИ", — уточнил телеканал.По данным TRT Haber, выдачу преступников в Швеции регулирует закон № 668 от 1957 года. По действующим правилам, страна, запрашивающая экстрадицию, должна направить документы в шведский Минюст, откуда запрос уходит в прокуратуру. Надзорное ведомство представляет свое заключение правительству, которое принимает окончательное решение."Однако лицо, экстрадиция которого запрашивается, имеет право обжаловать это решение, которое не является окончательным, в Верховном суде", — заключил телеканал.Шестого июля стало известно, что министр юстиции Турции Бекир Боздаг направил письменное требование Швеции и Финляндии по экстрадиции членов запрещенных в стране Рабочей партии Курдистана и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). В Минюсте Швеции РИА Новости сообщили, что не располагают подобными официальными документами.Швеция, Финляндия и Турция накануне саммита НАТО в Мадриде подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух североевропейских государств к блоку. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

https://ria.ru/20220706/turtsiya-1800644827.html

https://ria.ru/20220705/nato-1800369197.html

швеция

турция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, турция, бекир боздаг, фетхуллах гюлен, финляндия, рабочая партия курдистана, нато