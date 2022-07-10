13:26 10.07.2022 (обновлено: 15:37 10.07.2022)
Глава палаты экономики Австрии высказался против антироссийских санкций
Глава палаты экономики Австрии Марер: санкции против России придумали одним полушарием
Вид на Вену с собора святого Стефана. Архивное фото
ВЕНА, 10 июл — РИА Новости. Глава палаты экономики Австрии Харальд Марер подтвердил свою позицию против антироссийских санкций, заявив, что их придумывали "только одним полушарием мозга".
Ранее австрийские "Зеленые", социал-демократы и правые либералы обрушились на Марера с критикой из-за его позиции по антироссийским санкциям. Марер поставил под сомнение, что санкции были достаточно продуманны, заявив, что решение встать на сторону Украины было "политическим". Его поддержала правая Австрийская партия свободы.
Несмотря на вал критики, в том числе со стороны главы Минздрава страны Йоханнеса Рауха ("Зеленые"), Марер подтвердил свою позицию в отношении санкций против России, отметив, что, по-видимому, о них думали "только одним полушарием мозга".
При этом Марер отверг критику министра здравоохранения Рауха, сказав, что не против санкций в целом.
"Все это предположения. Если министр работает с ложными утверждениями вместо того, чтобы разбираться с огромными экономическими последствиями санкций, то он дешево уходит от ответственности", — сказал Марер газете Kurier.
Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за Украины. Президент России ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.