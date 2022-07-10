https://ria.ru/20220710/sanktsii-1801527661.html

Глава палаты экономики Австрии высказался против антироссийских санкций

Глава палаты экономики Австрии высказался против антироссийских санкций - РИА Новости, 10.07.2022

Глава палаты экономики Австрии высказался против антироссийских санкций

Глава палаты экономики Австрии Харальд Марер подтвердил свою позицию против антироссийских санкций, заявив, что их придумывали "только одним полушарием мозга". РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:26

2022-07-10T13:26

2022-07-10T15:37

россия

украина

сша

австрийская партия свободы

в мире

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 10 июл — РИА Новости. Глава палаты экономики Австрии Харальд Марер подтвердил свою позицию против антироссийских санкций, заявив, что их придумывали "только одним полушарием мозга".Ранее австрийские "Зеленые", социал-демократы и правые либералы обрушились на Марера с критикой из-за его позиции по антироссийским санкциям. Марер поставил под сомнение, что санкции были достаточно продуманны, заявив, что решение встать на сторону Украины было "политическим". Его поддержала правая Австрийская партия свободы.Несмотря на вал критики, в том числе со стороны главы Минздрава страны Йоханнеса Рауха ("Зеленые"), Марер подтвердил свою позицию в отношении санкций против России, отметив, что, по-видимому, о них думали "только одним полушарием мозга".При этом Марер отверг критику министра здравоохранения Рауха, сказав, что не против санкций в целом.Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за Украины. Президент России ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220620/energetika-1796753071.html

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801100880.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, австрийская партия свободы, в мире, санкции в отношении россии