Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/rezervisty-1801524483.html
Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки
Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки - РИА Новости, 10.07.2022
Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:58
2022-07-10T13:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
мелитополь
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789738697_0:100:3077:1831_1920x0_80_0_0_80812915f302ac72e4119a3995f2b2e8.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того российской ПВО были сбиты три ракеты "Точка-У", 20 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области, а также пять снарядов РСЗО "Смерч" в Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789738697_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_b70523542e9a86f910083598101328b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), мелитополь, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
12:58 10.07.2022 (обновлено: 13:12 10.07.2022)
 
Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки

Минобороны: российская ПВО сбила три украинских дрона и три "Точки-У" за сутки

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того российской ПВО были сбиты три ракеты "Точка-У", 20 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области, а также пять снарядов РСЗО "Смерч" в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МелитопольЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала