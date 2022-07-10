https://ria.ru/20220710/rezervisty-1801524483.html

Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки

Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки - РИА Новости, 10.07.2022

Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:58

2022-07-10T12:58

2022-07-10T13:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

мелитополь

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того российской ПВО были сбиты три ракеты "Точка-У", 20 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области, а также пять снарядов РСЗО "Смерч" в Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

запорожская область

херсонская область

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), мелитополь, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины