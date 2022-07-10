https://ria.ru/20220710/rezervisty-1801524483.html
Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки
Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки - РИА Новости, 10.07.2022
Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:58
2022-07-10T12:58
2022-07-10T13:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
мелитополь
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того российской ПВО были сбиты три ракеты "Точка-У", 20 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области, а также пять снарядов РСЗО "Смерч" в Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), мелитополь, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
12:58 10.07.2022 (обновлено: 13:12 10.07.2022)
Российская ПВО сбила три украинских дрона за сутки
Минобороны: российская ПВО сбила три украинских дрона и три "Точки-У" за сутки