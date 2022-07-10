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Блинкен анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина в предстоящие недели - РИА Новости, 10.07.2022
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Блинкен анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина в предстоящие недели
Блинкен анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина в предстоящие недели - РИА Новости, 10.07.2022
Блинкен анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина в предстоящие недели
Вашингтон ожидает, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие недели проведут новые контакты, заявил в воскресенье госсекретарь США РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T17:15
2022-07-10T17:15
в мире
си цзиньпин
сша
китай
джо байден
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Вашингтон ожидает, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие недели проведут новые контакты, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."Что касается председателя Си (Цзиньпина) и президента Байдена, то мы ожидаем, что у них представится возможность провести разговор в предстоящие недели", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Таиланде. Письменную расшифровку выступления госсекретаря распространил госдепартамент.В конце июня в МИД КНР заявляли, что пока не располагают информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддерживание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено.
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в мире, си цзиньпин, сша, китай, джо байден, энтони блинкен
17:15 10.07.2022
 
Блинкен анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина в предстоящие недели

Госсекретарь США Блинкен анонсировал разговор Байдена с Си Цзиньпином в предстоящие недели

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Вашингтон ожидает, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие недели проведут новые контакты, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается председателя Си (Цзиньпина) и президента Байдена, то мы ожидаем, что у них представится возможность провести разговор в предстоящие недели", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Таиланде. Письменную расшифровку выступления госсекретаря распространил госдепартамент.
В конце июня в МИД КНР заявляли, что пока не располагают информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддерживание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".
Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено.
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В миреСи ЦзиньпинСШАКитайДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
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