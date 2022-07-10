Блинкен анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина в предстоящие недели
Госсекретарь США Блинкен анонсировал разговор Байдена с Си Цзиньпином в предстоящие недели
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Вашингтон ожидает, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие недели проведут новые контакты, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается председателя Си (Цзиньпина) и президента Байдена, то мы ожидаем, что у них представится возможность провести разговор в предстоящие недели", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Таиланде. Письменную расшифровку выступления госсекретаря распространил госдепартамент.
В конце июня в МИД КНР заявляли, что пока не располагают информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддерживание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".
Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено.