https://ria.ru/20220710/razgovor-1801552710.html

Блинкен анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина в предстоящие недели

Блинкен анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина в предстоящие недели - РИА Новости, 10.07.2022

Блинкен анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина в предстоящие недели

Вашингтон ожидает, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие недели проведут новые контакты, заявил в воскресенье госсекретарь США РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T17:15

2022-07-10T17:15

2022-07-10T17:15

в мире

си цзиньпин

сша

китай

джо байден

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Вашингтон ожидает, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшие недели проведут новые контакты, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."Что касается председателя Си (Цзиньпина) и президента Байдена, то мы ожидаем, что у них представится возможность провести разговор в предстоящие недели", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Таиланде. Письменную расшифровку выступления госсекретаря распространил госдепартамент.В конце июня в МИД КНР заявляли, что пока не располагают информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддерживание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено.

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, сша, китай, джо байден, энтони блинкен