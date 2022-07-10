Пушков выступил с предупреждением для западных лидеров
Сенатор Пушков: лидеры Запада переоценивают свои возможности по поддержке Украины
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Западные лидеры, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, "не вполне трезво" оценивают свои возможности и способность "нести бремя" собственных санкций, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
"Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что еще совсем недавно британский премьер Борис Джонсон хвастливо говорил о "конце вечеринки для российских углеводородов".
"Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется", - резюмировал сенатор.
Накануне газета New York Times предположила, что США и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно "поддерживать тот же уровень материальной поддержки" на фоне "роста усталости" от конфликта "по обе стороны Атлантики".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.