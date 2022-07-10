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Пушков выступил с предупреждением для западных лидеров - РИА Новости, 10.07.2022
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Пушков выступил с предупреждением для западных лидеров
Пушков выступил с предупреждением для западных лидеров - РИА Новости, 10.07.2022
Пушков выступил с предупреждением для западных лидеров
Западные лидеры, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, "не вполне трезво" оценивают свои возможности и способность "нести бремя" собственных... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T01:20
2022-07-10T01:20
в мире
алексей пушков
сша
россия
украина
нато
борис джонсон
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Западные лидеры, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, "не вполне трезво" оценивают свои возможности и способность "нести бремя" собственных санкций, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Он напомнил, что еще совсем недавно британский премьер Борис Джонсон хвастливо говорил о "конце вечеринки для российских углеводородов"."Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется", - резюмировал сенатор.Накануне газета New York Times предположила, что США и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно "поддерживать тот же уровень материальной поддержки" на фоне "роста усталости" от конфликта "по обе стороны Атлантики".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220707/sholts-1801077750.html
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в мире, алексей пушков, сша, россия, украина, нато, борис джонсон, сергей лавров
01:20 10.07.2022
 
Пушков выступил с предупреждением для западных лидеров

Сенатор Пушков: лидеры Запада переоценивают свои возможности по поддержке Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Западные лидеры, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, "не вполне трезво" оценивают свои возможности и способность "нести бремя" собственных санкций, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
"Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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Он напомнил, что еще совсем недавно британский премьер Борис Джонсон хвастливо говорил о "конце вечеринки для российских углеводородов".
"Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется", - резюмировал сенатор.
Накануне газета New York Times предположила, что США и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно "поддерживать тот же уровень материальной поддержки" на фоне "роста усталости" от конфликта "по обе стороны Атлантики".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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