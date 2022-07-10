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В американском штате Юта вспыхнул сильный лесной пожар
В американском штате Юта вспыхнул сильный лесной пожар - РИА Новости, 10.07.2022
В американском штате Юта вспыхнул сильный лесной пожар
Мощный пожар охватил лесные угодья в американском штате Юта, распространившись на площадь почти 3 тысячи гектаров, передает в воскресенье местный телеканал... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:58
2022-07-10T21:58
2022-07-10T21:59
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Мощный пожар охватил лесные угодья в американском штате Юта, распространившись на площадь почти 3 тысячи гектаров, передает в воскресенье местный телеканал KUTV.Согласно его данным, первые очаги пламени были обнаружены в этой зоне еще 8 июля, когда большая часть западной Юты находилась в зоне риска из-за сильных ветров и аномально жаркой погоды. Попыткам властей сдержать распространение пожара препятствует ветер и сохраняющаяся низкая влажность, отмечает телеканал."В данный момент наши усилия сосредоточены на обеспечении безопасности близлежащих жилых районов", - прокомментировал разгул стихии представитель пожарных служб штата.Информация о возможных жертвах и пострадавших пока не приводится.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, юта
21:58 10.07.2022 (обновлено: 21:59 10.07.2022)
В американском штате Юта вспыхнул сильный лесной пожар
В американском штате Юта вспыхнул сильный лесной пожар площадью три тысячи гектаров