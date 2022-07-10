https://ria.ru/20220710/pozhar-1801586814.html

В американском штате Юта вспыхнул сильный лесной пожар

В американском штате Юта вспыхнул сильный лесной пожар - РИА Новости, 10.07.2022

В американском штате Юта вспыхнул сильный лесной пожар

Мощный пожар охватил лесные угодья в американском штате Юта, распространившись на площадь почти 3 тысячи гектаров, передает в воскресенье местный телеканал... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T21:58

2022-07-10T21:58

2022-07-10T21:59

в мире

юта

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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Мощный пожар охватил лесные угодья в американском штате Юта, распространившись на площадь почти 3 тысячи гектаров, передает в воскресенье местный телеканал KUTV.Согласно его данным, первые очаги пламени были обнаружены в этой зоне еще 8 июля, когда большая часть западной Юты находилась в зоне риска из-за сильных ветров и аномально жаркой погоды. Попыткам властей сдержать распространение пожара препятствует ветер и сохраняющаяся низкая влажность, отмечает телеканал."В данный момент наши усилия сосредоточены на обеспечении безопасности близлежащих жилых районов", - прокомментировал разгул стихии представитель пожарных служб штата.Информация о возможных жертвах и пострадавших пока не приводится.

https://ria.ru/20220710/pozhar-1801551156.html

юта

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юта