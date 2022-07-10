https://ria.ru/20220710/pozhar-1801551156.html

В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар

В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 10.07.2022

В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Бодруме, на тушение огня привлечены семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T16:55

2022-07-10T16:55

2022-07-10T18:38

в мире

турция

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АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Бодруме, на тушение огня привлечены семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил телеканал TRT Haber."Пожар вспыхнул в лесном массиве Муглы Бодрума. Первая реакция на возгорание была осуществлена в течение 11 минут. Экипажи продолжают тушение с земли и с воздуха. В район были направлены семь самолетов, шесть вертолетов, 20 пожарных и три бульдозера", — передал телеканал.Уточняется, что наземное и воздушное вмешательство продолжает сдерживать пламя в регионе, где расположены сельскохозяйственные угодья.

https://ria.ru/20220705/pozhar-1800493910.html

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция