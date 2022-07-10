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В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар
В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 10.07.2022
В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Бодруме, на тушение огня привлечены семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:55
2022-07-10T16:55
2022-07-10T18:38
в мире
турция
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АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Бодруме, на тушение огня привлечены семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил телеканал TRT Haber."Пожар вспыхнул в лесном массиве Муглы Бодрума. Первая реакция на возгорание была осуществлена в течение 11 минут. Экипажи продолжают тушение с земли и с воздуха. В район были направлены семь самолетов, шесть вертолетов, 20 пожарных и три бульдозера", — передал телеканал.Уточняется, что наземное и воздушное вмешательство продолжает сдерживать пламя в регионе, где расположены сельскохозяйственные угодья.
https://ria.ru/20220705/pozhar-1800493910.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
16:55 10.07.2022 (обновлено: 18:38 10.07.2022)
В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар
В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар, огонь тушит авиация
АНКАРА, 10 июл — РИА Новости.
Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Бодруме, на тушение огня привлечены семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил телеканал TRT Haber
.
"Пожар вспыхнул в лесном массиве Муглы Бодрума. Первая реакция на возгорание была осуществлена в течение 11 минут. Экипажи продолжают тушение с земли и с воздуха. В район были направлены семь самолетов, шесть вертолетов, 20 пожарных и три бульдозера", — передал телеканал.
Уточняется, что наземное и воздушное вмешательство продолжает сдерживать пламя в регионе, где расположены сельскохозяйственные угодья.