Рейтинг@Mail.ru
В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220710/pozhar-1801551156.html
В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар
В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 10.07.2022
В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Бодруме, на тушение огня привлечены семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:55
2022-07-10T18:38
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743874063_96:0:1353:707_1920x0_80_0_0_1035dc873ca5033e4cfaaa64592c369d.jpg
АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Бодруме, на тушение огня привлечены семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил телеканал TRT Haber."Пожар вспыхнул в лесном массиве Муглы Бодрума. Первая реакция на возгорание была осуществлена в течение 11 минут. Экипажи продолжают тушение с земли и с воздуха. В район были направлены семь самолетов, шесть вертолетов, 20 пожарных и три бульдозера", — передал телеканал.Уточняется, что наземное и воздушное вмешательство продолжает сдерживать пламя в регионе, где расположены сельскохозяйственные угодья.
https://ria.ru/20220705/pozhar-1800493910.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743874063_410:0:1353:707_1920x0_80_0_0_16021387aadeae39cee0d10a244dec81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
16:55 10.07.2022 (обновлено: 18:38 10.07.2022)
 
В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар

В турецком курортном Бодруме вспыхнул лесной пожар, огонь тушит авиация

© Sputnik /  / Перейти в фотобанкБорьба с пожарами в Турции
Борьба с пожарами в Турции - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Sputnik /
Перейти в фотобанк
Борьба с пожарами в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Бодруме, на тушение огня привлечены семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил телеканал TRT Haber.
"Пожар вспыхнул в лесном массиве Муглы Бодрума. Первая реакция на возгорание была осуществлена в течение 11 минут. Экипажи продолжают тушение с земли и с воздуха. В район были направлены семь самолетов, шесть вертолетов, 20 пожарных и три бульдозера", — передал телеканал.
Уточняется, что наземное и воздушное вмешательство продолжает сдерживать пламя в регионе, где расположены сельскохозяйственные угодья.
Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 18:25
В турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала