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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 10.07.2022

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T20:56

2022-07-10T20:56

2022-07-10T20:58

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1983 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Куйбышевского района города Донецка по адресу: улице Словацкая, 55", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.

https://ria.ru/20220710/rszo-1801572701.html

донецк (днр)

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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс