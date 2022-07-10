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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 10.07.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:56
2022-07-10T20:56
2022-07-10T20:58
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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донбасс
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1983 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Куйбышевского района города Донецка по адресу: улице Словацкая, 55", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
20:56 10.07.2022 (обновлено: 20:58 10.07.2022)
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
В ДНР сообщили о пострадавшей при обстреле Донецка со стороны украинских войск