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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/postradavshaya-1801581379.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 10.07.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:56
2022-07-10T20:58
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1983 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Куйбышевского района города Донецка по адресу: улице Словацкая, 55", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.
https://ria.ru/20220710/rszo-1801572701.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
20:56 10.07.2022 (обновлено: 20:58 10.07.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

В ДНР сообщили о пострадавшей при обстреле Донецка со стороны украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1983 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Куйбышевского района города Донецка по адресу: улице Словацкая, 55", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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