https://ria.ru/20220710/pogoda-1801500808.html
Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре
Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре - РИА Новости, 10.07.2022
Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре
Облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T09:26
2022-07-10T09:26
2022-07-10T09:26
москва
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона с запада, из-за чего сохранится вероятность мозаичных ливней и гроз при температурном фоне на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В Москве облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха плюс 28-30, в Подмосковье 25-30", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220705/pogoda-1800387167.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, московская область (подмосковье)
Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре
В Москве в воскресенье ожидают грозы и до 30 градусов тепла