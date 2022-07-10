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Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре - РИА Новости, 10.07.2022
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Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре
Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре - РИА Новости, 10.07.2022
Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре
Облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T09:26
2022-07-10T09:26
москва
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона с запада, из-за чего сохранится вероятность мозаичных ливней и гроз при температурном фоне на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В Москве облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха плюс 28-30, в Подмосковье 25-30", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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москва, общество, московская область (подмосковье)
09:26 10.07.2022
 
Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре

В Москве в воскресенье ожидают грозы и до 30 градусов тепла

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина идет под зонтом во время дождя в Москве
Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона с запада, из-за чего сохранится вероятность мозаичных ливней и гроз при температурном фоне на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В Москве облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха плюс 28-30, в Подмосковье 25-30", - сообщил Тишковец.
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Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.
 
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