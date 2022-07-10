https://ria.ru/20220710/pogoda-1801500808.html

Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре

Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре - РИА Новости, 10.07.2022

Москвичей предупредили о грозах и 30-градусной жаре

Облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T09:26

2022-07-10T09:26

2022-07-10T09:26

москва

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона с запада, из-за чего сохранится вероятность мозаичных ливней и гроз при температурном фоне на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В Москве облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха плюс 28-30, в Подмосковье 25-30", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/pogoda-1800387167.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, московская область (подмосковье)