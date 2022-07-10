https://ria.ru/20220710/obstrel-1801575687.html

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за пятьдесят минут

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за пятьдесят минут - РИА Новости, 10.07.2022

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за пятьдесят минут

Украинские войска за 50 минут обстреляли Петровский район Донецка, Александровку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T20:08

2022-07-10T20:08

2022-07-10T20:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

украина

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут обстреляли Петровский район Донецка, Александровку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.30 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Марьинка (западная) – н.п. Александровка: выпущено шесть мин калибром 120 мм; 19.00 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено восемь мин калибром 120 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 18.10 войска Украины выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.

https://ria.ru/20220710/spetsoperatsiya-1801519377.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

украина

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донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, украина