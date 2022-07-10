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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/obstrel-1801558853.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 15 минут обстреляли Александровку, Новобахмутовку и Доломитное, выпущено 13 снарядов калибром 122 мм, семь мин калибром 120 мм, произведено РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:07
2022-07-10T18:09
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Александровку, Новобахмутовку и Доломитное, выпущено 13 снарядов калибром 122 мм, семь мин калибром 120 мм, произведено 20 выстрелов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Александровку обстреляли в 16.50 и 17.05, в первом случае были произведены выстрелы из танка, во втором - по населенному пункту были выпущены пять снарядов. По Новобахмутовке в 16.50 выпустили восемь снарядов, а по Доломитному в 17.05 семь мин.
https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html
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украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
18:07 10.07.2022 (обновлено: 18:09 10.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР сообщили об обстреле Александровки, Новобахмутовки и Доломитного со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖитель села Александровка Донецкой области
Житель села Александровка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Александровку, Новобахмутовку и Доломитное, выпущено 13 снарядов калибром 122 мм, семь мин калибром 120 мм, произведено 20 выстрелов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Александровку обстреляли в 16.50 и 17.05, в первом случае были произведены выстрелы из танка, во втором - по населенному пункту были выпущены пять снарядов. По Новобахмутовке в 16.50 выпустили восемь снарядов, а по Доломитному в 17.05 семь мин.
Артиллеристы армии ДНР наносят удары снарядами с надписями За детей Макеевки
7 июля, 23:35Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса"
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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