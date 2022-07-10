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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 15 минут обстреляли Александровку, Новобахмутовку и Доломитное, выпущено 13 снарядов калибром 122 мм, семь мин калибром 120 мм, произведено РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:07
2022-07-10T18:07
2022-07-10T18:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Александровку, Новобахмутовку и Доломитное, выпущено 13 снарядов калибром 122 мм, семь мин калибром 120 мм, произведено 20 выстрелов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Александровку обстреляли в 16.50 и 17.05, в первом случае были произведены выстрелы из танка, во втором - по населенному пункту были выпущены пять снарядов. По Новобахмутовке в 16.50 выпустили восемь снарядов, а по Доломитному в 17.05 семь мин.
https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html
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украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
18:07 10.07.2022 (обновлено: 18:09 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Александровки, Новобахмутовки и Доломитного со стороны ВСУ