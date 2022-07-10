https://ria.ru/20220710/obstrel-1801518869.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку

Украинские войска за полчаса обстреляли из крупнокалиберных орудий населенные пункты Гольмовский и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:17

2022-07-10T12:17

2022-07-10T12:23

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в мире

украина

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли из крупнокалиберных орудий населенные пункты Гольмовский и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.10 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 мм; 11.20 - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено четыре мины калибром 120 мм; 11.40 - н.п. Керамик – н.п. Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье украинские войска также обстреляли Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220710/kherson-1801517986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина