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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку
Украинские войска за полчаса обстреляли из крупнокалиберных орудий населенные пункты Гольмовский и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:17
2022-07-10T12:17
2022-07-10T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли из крупнокалиберных орудий населенные пункты Гольмовский и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.10 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 мм; 11.20 - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено четыре мины калибром 120 мм; 11.40 - н.п. Керамик – н.п. Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье украинские войска также обстреляли Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220710/kherson-1801517986.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина
12:17 10.07.2022 (обновлено: 12:23 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку из крупнокалиберных орудий