https://ria.ru/20220710/obmen-1801539946.html

Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов

Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов - РИА Новости, 10.07.2022

Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов

Министр образования РФ Валерий Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических специальностей, чтобы дать возможность студентам креативных... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:21

2022-07-10T15:21

2022-07-10T16:43

гитис

общество

вузы

россия

образование

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр образования РФ Валерий Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических специальностей, чтобы дать возможность студентам креативных индустрий получить дополнительное образование.Фальков подчеркнул, что модуль посвященный креативности должен быть в любой образовательной программе, так как это поможет усилить выпускников на рынке труда и будет крайне востребовано современной молодежью."Мне кажется, что правомерна постановка вопроса, что определенный модуль посвященный креативности может или даже должен быть в любой образовательной программе... Потому что не важно, готовим мы молекулярных биологов или медиков, историков или инженеров, креатив подразумевается везде", - сказал Фальков.Ранее Фальков отметил, что дополнительное образование в креативных индустриях имеет потенциал и должно позволить человеку самореализоваться в любой сфере.

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гитис, общество, вузы, россия, образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков