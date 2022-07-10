https://ria.ru/20220710/obmen-1801539946.html
Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов
Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов - РИА Новости, 10.07.2022
Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов
Министр образования РФ Валерий Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических специальностей, чтобы дать возможность студентам креативных... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:21
2022-07-10T15:21
2022-07-10T16:43
гитис
общество
вузы
россия
образование
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762749135_0:229:2978:1904_1920x0_80_0_0_f546c9d0fe163eb55df612ebc53259a7.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр образования РФ Валерий Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических специальностей, чтобы дать возможность студентам креативных индустрий получить дополнительное образование.Фальков подчеркнул, что модуль посвященный креативности должен быть в любой образовательной программе, так как это поможет усилить выпускников на рынке труда и будет крайне востребовано современной молодежью."Мне кажется, что правомерна постановка вопроса, что определенный модуль посвященный креативности может или даже должен быть в любой образовательной программе... Потому что не важно, готовим мы молекулярных биологов или медиков, историков или инженеров, креатив подразумевается везде", - сказал Фальков.Ранее Фальков отметил, что дополнительное образование в креативных индустриях имеет потенциал и должно позволить человеку самореализоваться в любой сфере.
https://ria.ru/20220618/tekhnologii-1796445266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762749135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6efdb68c4cd1e63281abb60104dccce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гитис, общество, вузы, россия, образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков
15:21 10.07.2022 (обновлено: 16:43 10.07.2022)
Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов
Глава Минобрнауки Фальков предложил ввести обмен студентов творческих и технических вузов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр образования РФ Валерий Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических специальностей, чтобы дать возможность студентам креативных индустрий получить дополнительное образование.
"Мне кажется, может быть, попробовать не целый семестр, а хотя бы в формате летней школы. Пару неделек, что из этого получится. Но я бы ее как сделал, если бы был на месте коллег-инженеров, - мне кажется, очень правильно отправить (студентов технических вузов - ред.) куда-то в ГИТИС
, а вот коллег из ГИТИСа - в инженерный вуз разве что на экскурсию", - сказал Фальков на Российской креативной неделе.
Фальков подчеркнул, что модуль посвященный креативности должен быть в любой образовательной программе, так как это поможет усилить выпускников на рынке труда и будет крайне востребовано современной молодежью.
"Мне кажется, что правомерна постановка вопроса, что определенный модуль посвященный креативности может или даже должен быть в любой образовательной программе... Потому что не важно, готовим мы молекулярных биологов или медиков, историков или инженеров, креатив подразумевается везде", - сказал Фальков.
Ранее Фальков отметил, что дополнительное образование в креативных индустриях имеет потенциал и должно позволить человеку самореализоваться в любой сфере.