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Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов - РИА Новости, 10.07.2022
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Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов
Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов - РИА Новости, 10.07.2022
Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов
Министр образования РФ Валерий Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических специальностей, чтобы дать возможность студентам креативных... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:21
2022-07-10T16:43
гитис
общество
вузы
россия
образование
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр образования РФ Валерий Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических специальностей, чтобы дать возможность студентам креативных индустрий получить дополнительное образование.Фальков подчеркнул, что модуль посвященный креативности должен быть в любой образовательной программе, так как это поможет усилить выпускников на рынке труда и будет крайне востребовано современной молодежью."Мне кажется, что правомерна постановка вопроса, что определенный модуль посвященный креативности может или даже должен быть в любой образовательной программе... Потому что не важно, готовим мы молекулярных биологов или медиков, историков или инженеров, креатив подразумевается везде", - сказал Фальков.Ранее Фальков отметил, что дополнительное образование в креативных индустриях имеет потенциал и должно позволить человеку самореализоваться в любой сфере.
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гитис, общество, вузы, россия, образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков
15:21 10.07.2022 (обновлено: 16:43 10.07.2022)
 
Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических вузов

Глава Минобрнауки Фальков предложил ввести обмен студентов творческих и технических вузов

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования России Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр образования РФ Валерий Фальков предложил идею обмена студентов творческих и технических специальностей, чтобы дать возможность студентам креативных индустрий получить дополнительное образование.
"Мне кажется, может быть, попробовать не целый семестр, а хотя бы в формате летней школы. Пару неделек, что из этого получится. Но я бы ее как сделал, если бы был на месте коллег-инженеров, - мне кажется, очень правильно отправить (студентов технических вузов - ред.) куда-то в ГИТИС, а вот коллег из ГИТИСа - в инженерный вуз разве что на экскурсию", - сказал Фальков на Российской креативной неделе.
Фальков подчеркнул, что модуль посвященный креативности должен быть в любой образовательной программе, так как это поможет усилить выпускников на рынке труда и будет крайне востребовано современной молодежью.
"Мне кажется, что правомерна постановка вопроса, что определенный модуль посвященный креативности может или даже должен быть в любой образовательной программе... Потому что не важно, готовим мы молекулярных биологов или медиков, историков или инженеров, креатив подразумевается везде", - сказал Фальков.
Ранее Фальков отметил, что дополнительное образование в креативных индустриях имеет потенциал и должно позволить человеку самореализоваться в любой сфере.
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ГИТИСОбществоВузыРоссияОбразованиеМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий Фальков
 
 
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