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"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?
"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"? - РИА Новости, 10.07.2022
"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?
Как раньше называлась нота "до"? Что было на Руси до появления нот? Почему на Стравинского подали в суд за балет "Петрушка"? Какая нота появилась лишь в XVI веке? Как Бах "шифровал" себя в музыке, а Моцарт украл сонату? Разбираемся, откуда взялись ноты, их названия и почему плагиат – дело обычное даже у классиков.
2022-07-10T12:00
2022-07-10T12:00
2022-07-10T12:00
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"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?
Как раньше называлась нота "до"? Что было на Руси до появления нот? Почему на Стравинского подали в суд за балет "Петрушка"? Какая нота появилась лишь в 16 веке? Как Бах "шифровал" себя в музыке, а Моцарт украл сонату? Разбираемся, откуда взялись ноты, их названия и почему плагиат – дело обычное даже у классиков.
audio/mpeg
"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?
Как раньше называлась нота "до"? Что было на Руси до появления нот? Почему на Стравинского подали в суд за балет "Петрушка"? Какая нота появилась лишь в 16 веке? Как Бах "шифровал" себя в музыке, а Моцарт украл сонату? Разбираемся, откуда взялись ноты, их названия и почему плагиат – дело обычное даже у классиков.
audio/mpeg
Комментируют музыковед, музыкальный критик Надежда Травина и проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения Дина Кирнарская.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Анна ГлушенковаГолоса эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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подкаст, музыка, искусство, история, аудио
"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?
Как раньше называлась нота "до"? Что было на Руси до появления нот? Почему на Стравинского подали в суд за балет "Петрушка"? Какая нота появилась лишь в XVI веке? Как Бах "шифровал" себя в музыке, а Моцарт украл сонату? Разбираемся, откуда взялись ноты, их названия и почему плагиат – дело обычное даже у классиков.