https://ria.ru/20220710/noty-1800982074.html

"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?

"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"? - РИА Новости, 10.07.2022

"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"?

Как раньше называлась нота "до"? Что было на Руси до появления нот? Почему на Стравинского подали в суд за балет "Петрушка"? Какая нота появилась лишь в XVI веке? Как Бах "шифровал" себя в музыке, а Моцарт украл сонату? Разбираемся, откуда взялись ноты, их названия и почему плагиат – дело обычное даже у классиков.

2022-07-10T12:00

2022-07-10T12:00

2022-07-10T12:00

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"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"? Как раньше называлась нота "до"? Что было на Руси до появления нот? Почему на Стравинского подали в суд за балет "Петрушка"? Какая нота появилась лишь в 16 веке? Как Бах "шифровал" себя в музыке, а Моцарт украл сонату? Разбираемся, откуда взялись ноты, их названия и почему плагиат – дело обычное даже у классиков. audio/mpeg

"Берегись Лядова": как композиторы превращали названия нот в свой "шифр"? Как раньше называлась нота "до"? Что было на Руси до появления нот? Почему на Стравинского подали в суд за балет "Петрушка"? Какая нота появилась лишь в 16 веке? Как Бах "шифровал" себя в музыке, а Моцарт украл сонату? Разбираемся, откуда взялись ноты, их названия и почему плагиат – дело обычное даже у классиков. audio/mpeg

Комментируют музыковед, музыкальный критик Надежда Травина и проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения Дина Кирнарская.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Анна ГлушенковаГолоса эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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подкаст, музыка, искусство, история, аудио