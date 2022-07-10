https://ria.ru/20220710/nepogoda-1801940598.html

Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра

Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра - РИА Новости, 12.07.2022

Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра

Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-10T15:33

2022-07-10T15:33

2022-07-12T14:34

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220709/pogoda-1801399905.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы