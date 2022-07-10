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Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра - РИА Новости, 12.07.2022
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Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра
Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра - РИА Новости, 12.07.2022
Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра
Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-10T15:33
2022-07-12T14:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.
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общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
15:33 10.07.2022 (обновлено: 14:34 12.07.2022)
 

Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Девушка у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.
Вид на деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПогодаКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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