https://ria.ru/20220710/nepogoda-1801940598.html
Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра
Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра - РИА Новости, 12.07.2022
Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра
Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-10T15:33
2022-07-10T15:33
2022-07-12T14:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801938988_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7690ede8416f5e5db752653c16ff4f37.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными из-за дождя, грозы и шквалистого ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220709/pogoda-1801399905.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801938988_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4dd8920565349ff532acde8de8706d02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы