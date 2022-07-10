https://ria.ru/20220710/navodnenie-1801522204.html
Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли девять человек
Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли девять человек - РИА Новости, 10.07.2022
Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли, столько же пострадали в результате наводнений в провинции Нуристан на востоке Афганистана, заявили местные власти. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:44
2022-07-10T12:44
2022-07-10T12:44
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афганистан
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КАБУЛ, 10 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, столько же пострадали в результате наводнений в провинции Нуристан на востоке Афганистана, заявили местные власти."Девять человек погибли, еще девять пострадали при наводнениях в районе Кордар в округе Вама", - говорится в заявлении управления информации и культуры провинции.Отмечается, что наводнения уничтожили сотни акров сельскохозяйственных земель и один из мостов в регионе.
https://ria.ru/20220624/zemletryasenie-1797789890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан
Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли девять человек
В провинции Нуристан на востоке Афганистана девять человек погибли из-за наводнений
КАБУЛ, 10 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, столько же пострадали в результате наводнений в провинции Нуристан на востоке Афганистана, заявили местные власти.
"Девять человек погибли, еще девять пострадали при наводнениях в районе Кордар в округе Вама", - говорится в заявлении управления информации и культуры провинции.
Отмечается, что наводнения уничтожили сотни акров сельскохозяйственных земель и один из мостов в регионе.