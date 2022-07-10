https://ria.ru/20220710/navodnenie-1801522204.html

Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли девять человек

Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли девять человек - РИА Новости, 10.07.2022

Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, столько же пострадали в результате наводнений в провинции Нуристан на востоке Афганистана, заявили местные власти. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:44

2022-07-10T12:44

2022-07-10T12:44

в мире

афганистан

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КАБУЛ, 10 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, столько же пострадали в результате наводнений в провинции Нуристан на востоке Афганистана, заявили местные власти."Девять человек погибли, еще девять пострадали при наводнениях в районе Кордар в округе Вама", - говорится в заявлении управления информации и культуры провинции.Отмечается, что наводнения уничтожили сотни акров сельскохозяйственных земель и один из мостов в регионе.

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афганистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан